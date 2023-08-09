Karatenin kalbi Gemlik'te atacak

Türkiye Karate Federasyonu, Gemlik Belediyesi, Gemlik Belediyespor ve Gemlik İlçe Spor Müdürlüğü katkılarıyla bu yıl 4. düzenlenecek turnuva heyecanlı dakikalara sahne olacak.

Almanya, Cezayir, Gürcistan, İran, Mısır, Pakistan, Yunanistan, Tanzanya, Fas, Irak, Katar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin 41 farklı ilinden toplamda 184 spor kulübünün ve 1841 sporcunun kata - kumite kategorilerinde yarışacağı 4. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası, 11 - 12 - 13 Ağustos tarihleri arasında Gemlik Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu yaptığı açıklamada Gemlik’in artık bir spor kenti olarak anıldığını ve sporun pek çok dalında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirtti. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a spora yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederken, şampiyonada yarışacak tüm sporculara başarılar diledi.