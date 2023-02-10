Karavan sahipleri araçlarını deprem bölgesine götürmek istiyor

Türkiye’deki birçok karavan sahibi, depremzedelerin kullanması için araçlarını bölgeye götürmek istiyor. Sosyal medyada gruplaşan karavan sahipleri Kızılay ile iletişime geçip bölgeye araçlarını götürmek için harekete geçti. Bazı karavan sahipleri gerekli izinler neticesinde karavanlarını bölgeye götürmeye devam ediyor. Bazı karavan sahipleri ise deprem bölgesinde karavanlarında mutfak kurarak depremzedelere yardım ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşanan depremlerin ardından bölgeye yardım seferberliği dışında karavan sahiplerinden de destek geliyor. Sosyal medyada bu çağrıyı dile getiren bazı karavan sahipleri depremzedelere yardım için bölgeye gitti. Karavanlarını ihtiyaç duyulan dönem için bölgeye götürmek isteyen karavancılar sosyal medyadan çağrıda bulundu. Sosyal medya platformu Instagram’da 500 bine yakın takipçisi bulunan ’karavannnnn’, 25 bin takipçisi bulunan ’tosbiqkaravan’ ve ’kadikoykaravan’ sayfasından yapılan çağrı ve paylaşımlarla bölgeye gitmek isteyen karavancılarla iletişim kuruluyor.

Sosyal medyada gruplaşan karavan sahipleri Kızılay ile iletişime geçip bölgeye araçlarını götürmek için harekete geçti. Bazı karavan sahipleri gerekli izinler neticesinde karavanlarını bölgeye götürmeye devam ediyor. Bazı karavan sahipleri ise deprem bölgesinde karavanlarında mutfak kurarak depremzedelere yardım ediyor. Ayrıca sosyal medya paylaşımlarında, karavanlarını bölgeye götürmek isteyen karavan sahiplerinin gerekli izinler ile hareket etmesi konusunun altı çiziliyor.

Sosyal medyada içerik üreten karavan sayfalarından yardımlarla ilgili paylaşımlar geliyor. Bir karavan sayfasında 180 bine yakın görüntülenen videoda konuşan İsmail Tongar, "Sosyal medyada karavanlarımızı depremzedeler için götürelim çağrıları var. Bunlar çok güzel çağrılar, ama şöyle bir durum var. Yolların sıkıntısı ve orada sizleri karşılayacak birilerinin olması gerekir. Bizde bulunduğumuz Kızılay şubesinin sorumlusuyla iletişime geçtik. Bölgeye karavanlarını götürmek isteyenler bu yolları izlemesi gerekiyor. Karavan sahibi kişiler, oradan izin alıp bu netice çerçevesinde yola çıksınlar. Aksi taktirde orada bir karmaşaya neden olunabilir" dedi.

Karavan ve doğa hakkında çeşitli içerikler üreten sosyal medya hesapları ayrıca bölgeye karavanlarını göndermek isteyen yardımseverlerle iletişim halinde kalıyor.