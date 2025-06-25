Karaya oturan gemi havadan görüntülendi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan Bahama bayraklı kuru yük gemisi, havadan görüntülendi.

Olay, 25 Haziran 2025 sabahı Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi açıklarında meydana geldi. Romanya’nın Köstence Limanı’ndan Cezayir’e gitmekte olan 186 metre uzunluğundaki "ANGY R" isimli Bahama bayraklı ticari kuru yük gemisi, saat 07.25’te Gaziköy önlerinde karaya oturdu.

İhbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KB-68 botu saat 07.40’ta Şarköy Sahil Güvenlik İskelesi’nden hareket ederek saat 08.20’de bölgeye ulaştı. Yapılan incelemelerde, geminin kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede, 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir deniz kirliliği oluşmadığı bildirildi.

Geminin kaptanıyla yapılan görüşmede, gemide toplam 22 mürettebatın bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir yardım taleplerinin olmadığı öğrenildi. Liman Başkanlığı ile irtibata geçilerek gemi acentesiyle bağlantı kurulduğu, olayla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve sürecin sonunda gemiye idari yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

Karaya oturan geminin, Kıyı Emniyeti’ne bağlı römorkör aracılığıyla bulunduğu yerden çekileceği öğrenildi. Gemi ve çevresi, olayın ardından havadan görüntülendi.