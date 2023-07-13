Karaya vuran caretta caretta tekrar denize salındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir vatandaş tarafından kıyıya vurmuş halde bulunan yavru caretta caretta tekrar denize salındı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde bir vatandaş tarafından kıyıya vurmuş halde bulunan yavru caretta caretta tekrar denize salındı.
Yayla köyü sahilinde işletmeci Mustafa Altunhan, kıyıya vurmuş bir yavru caretta caretta gördü. Altunhan, canlı halde bulduğu caretta cerettayı tekrar denize saldı. Altunhan, kaplumbağayı gördüğünde öldüğünü sandığını belirterek, “Önce yaralı veya hasta zannettim ancak bir şeyi yoktu. Ben de bulunduğu yerden alıp tekrar denize bıraktım” dedi.
Tatile gelen vatandaşların bakışları arasında caretta caretta, bir süre sonra denizde yüzüp gözden kayboldu.