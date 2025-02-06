Karda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kocaeli’de kırsal ve yüksek kesimlerde araçları kara saplanan 12 kişi kurtarıldı.

İzmit kırsalda ve Kartepe Kuzuyayla’da yola çıkan ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 araçtaki 12 vatandaşın yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Vatandaşların karda mahsur kaldığı ihbarı üzerine yola çıkan ekipler, olay yerlerine kısa sürede ulaştı. İş makineleriyle kara saplanan araçları çeken ve vatandaşları kurtaran ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi noktasında vatandaşlar, araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri, kış lastiği ve zincir olmadan yüksek kesimlere çıkmamaları konusunda uyarıldı. Kar yağışı devam ettiği sürece Büyükşehir ekiplerinin sahada olacağı ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Ayrıca, karla mücadele ekipleri 440 personel ve 235 araç ve iş makinesi ile gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyalı olarak görev yapıyor. Kartepe, Başiskele, Gebze, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde ve kırsalda konuşlandırılan ekipler; greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutuyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Kocaeli’de kapalı yol bulunmuyor.