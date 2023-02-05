Karda mahsur kalanları böyle kurtardılar

Bursa'nın İznik ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı araçlarıyla mahsur kalan sürücüleri vatandaşlar kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Karda mahsur kalanları böyle kurtardılar
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa’nın İznik ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı araçlarıyla mahsur kalan sürücüleri vatandaşlar kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

İznik’e bağlı Hacıosman, Candarlı, Sansarak, Elmalı ve Kırıntı mahallelerinde yoğun kar yağışından dolayı yollar trafiğe kapandı. Kar keyfini yaşamak isteyen 4 yabancı sürücü ise araçlarıyla mahsur kaldı. Mahalle sakinleri, mahsur kalanların araçlarını traktörleriyle çekerek kurtardı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Karda mahsur kalanları böyle kurtardılar
Karda mahsur kalanları böyle kurtardılar
Karda mahsur kalanları böyle kurtardılar
Karda mahsur kalanları böyle kurtardılar