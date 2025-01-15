Karda mahsur kalanların imdadına yetişiyorlar

Edirne’de kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı köylerde yolları açık tutabilmek için çalışan Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara da yardımcı oluyor.

Edirne’de 3 gündür devam eden kar yağışı Lalapaşa ilçesinin rakımı yüksek köylerini beyaza bürüdü. 8 ekip, 25 araç ve 45 personelden oluşan Edirne İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgelerde görevlerine devam ediyor. Ulaşım sağlanan yollarda gece gündüz çalışan ekipler, araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara da yardımcı oluyor.

Ekiplerin hummalı çalışmaları neticesinde kapalı köy yolunun bulunmadığı öğrenildi.