Karda mahsur kalanların imdadına yetişiyorlar

Edirne'de kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı köylerde yolları açık tutabilmek için çalışan Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara da yardımcı oluyor.

Karda mahsur kalanların imdadına yetişiyorlar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’de kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı köylerde yolları açık tutabilmek için çalışan Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara da yardımcı oluyor.

Edirne’de 3 gündür devam eden kar yağışı Lalapaşa ilçesinin rakımı yüksek köylerini beyaza bürüdü. 8 ekip, 25 araç ve 45 personelden oluşan Edirne İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgelerde görevlerine devam ediyor. Ulaşım sağlanan yollarda gece gündüz çalışan ekipler, araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara da yardımcı oluyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Ekiplerin hummalı çalışmaları neticesinde kapalı köy yolunun bulunmadığı öğrenildi.