Kardaki bu zorlu mücadele aydınlık için

Tekirdağ’da bu sabah başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte TREDAŞ ekiplerinin zorlu kar mesaisi başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası TREDAŞ ekipleri şehrin yüksek yerleri ve kırsal bölgelerde elektrik kesintisi yaşanmaması için ekiplerinin artırarak yoğun mesaisine devam ediyor. Ekipler, Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların elektrik kesintisi yaşamaması için 7/24 esasına göre görev başında çalışmalarını sürdürdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede ekipler, yoğun kara rağmen elektrik direklerindeki incelemelerini yapmaya devam ediyor.

Süleymanpaşa ilçesinin yüksek bölgelerinde onarım çalışmalarını yerinde inceleyen TREDAŞ Tekirdağ İşletme Bakım Şefi Ülkü Can, ‘’Yoğun kış şartlarında, ekiplerimiz durmuyor. 7 gün 24 saat, 20’nin üzerinde lokasyonda, acil müdahale noktaları ile duruma göre araç artışı yaparak çalışmaya devam ediyoruz. İklimin her türlü şartlarında onarımımız gece gündüz devam ediyor. 7 gün 24 saat abonelerimizin hizmetindeyiz’’ dedi.