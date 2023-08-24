Kardelen'in 'Portakallı' kestane şekeri kasede

Kardelen’in 50 gramlık ambalajlarında satılan ve büyük beğeni gören portakallı kestane şekeri şimdi de 290 gramlık kaselerde satışa sunuldu.

İlka Şekerleme tesislerinde üretilen ve eşsiz lezzetiyle 7’den 70’e herkes için vazgeçilmez olan Kardelen Kestane Şekeri, 50 gramlık ambalajlarda satılan portakallı ürününü şimdi de 290 gramlık kâse ambalajlarda müşterilerinin beğenisine sundu. Kardelen Kestane Şekeri’nin üreticisi olan İlka Şekerleme Dijital Pazarlama Müdürü Tolga Akgün, 5 kıtada çok sayıda ülkeye ihraç ettikleri kestane şekerini, Türkiye’de 24 şubeleri ve bayileri aracılığı ile de çok sayıda noktada satışa sunduklarını ifade etti. Birbirinden lezzetli 60 dolayında farklı form ve ambalajda ürünü nüktecilere sunduklarını söyleyen Akgün, “Daha önceden 50 gramlık ambalajlarda satışa sunduğumuz Portakallı Kestane şekeri çok beğenildi. Bu üründen daha fazla almak isteyen müşterilerimizden gelen talepler yönünde şimdi de 290 gramlık kâse ambalaj tasarladık. Bu ürüne de yoğun ilgi olacağını düşünüyoruz. İç ve dış pazarda sağlam bir yer edinmek ve markamızı güçlendirmek için kaliteli ürün sunmanın yanı sıra, ürün çeşitliliğinin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yönde yeniliklerimiz sürecek” dedi.

İlka Şekerleme Kalite Kontrol ve Ar-Ge Müdürü Ebru Aygün de, tesislerinde hijyen ve sanitasyon kuralarına uygun olarak üretim yaptıklarını ve uluslararası kalite belgelerine sahip olduklarını söyledi. Aygün, “Lezzetin yanı sıra; hijyen, sanitasyon ve kaliteyi üretimin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz” diye konuştu.