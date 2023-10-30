Kardelen Kestane Şekeri'nden Bursa'nın tarihine yeni boyut

Kardelen Kestane Şekeri, Bursa’nın eşsiz tarihini ve kültürel mirasını yansıtan yeni büyük boy metal kutu ambalajlarıyla kestane şekeri tutkunlarına unutulmaz bir lezzet deneyimi sunuyor. Bursa’nın kültürel mirasları olan Yeşil Türbe, Kozahan, Irgandı Köprüsü, Kara Mustafa Hamamı, Tophanedeki Saat Kulesi ve tarihi top figürleri bu özel ambalajı süslüyor.

Yeni ambalajları hakkında bilgi veren Kardelen Kestane Şekeri’nin üreticisi İlka Şekerleme Dijital Pazarlama Müdürü Tolga Akgün, kestane şekerinin Bursa’ya özgü bir lezzet olduğunu vurgulayarak, bu ürünün Türkiye ve dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi kazandığını ifade ediyor. Akgün, Kardelen’in yıllardır Bursa Temalı özel ambalajları ile şehrin tarihini ve kültürel mirasını tanıttığını ve bu ambalajların büyük beğeni topladığını yeni büyük ambalajları ile çıtayı biraz daha yükselttiklerini söylüyor.

Tolga Akgün, Bursa Nilüfer Yaylacık Mahallesi’ndeki tesislerinde üretilen Kardelen Kestane Şekeri’nin üretim sürecinin hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olduğunu ve bu süreci uluslarası sertifikalar ile taçlandırdıklarını vurgulayarak, müşterilerinin sağlık ve güvenliğini her şeyin önünde tuttuklarını belirtiyor. Akgün ayrıca, ürünlerinin yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi gördüğünü ve bu sayede Bursa’nın tanıtımına da katkı sunduklarını da belirtiyor.

Yeni büyük boy ambalajlarıyla tarih ve lezzetin muhteşem bir birleşimini sunmaya devam ettiklerinin altını çizen Tolga Akgün, kestane şekeri tutkunlarını Bursa’nın zengin mirasını keşfetmeye ve bu özel lezzeti denemeye davet ediyor. Tolga Akgün, her bir alışverişin, Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasının tanınmasına ve korunmasına katkı sağladığını belirtip, “Sizde Kardelen Kestane Şekeri ile tatlı bir yolculuğa çıkın ve tarihi lezzetin tadını çıkarın” diyor.