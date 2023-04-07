Kardeş Pakistan'dan anlamlı bağış

Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından deprem bölgelerine gönderilmek üzere bağışlanan yorgan, yastık ve yataklar Keçiören Belediyesi tarafından teslim alındı.

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde bulunan yardım toplama merkezine getirilen yardımlar Büyükelçilik çalışanları ve gönüllülerle birlikte elden ele taşınarak tasnif edildi. Bağışlar kısa süre içinde yola çıkarılarak deprem bölgelerinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilecek.

“Pakistanlı kardeşlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok depremin ilk günlerinde de muhtelif yaşam malzemelerinden oluşan yardım bağışlarıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin yanında olduğunu hatırlatarak, “Kardeş Pakistan devletimizin acısı acımız, kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir. Büyükelçimize ve Pakistanlı kardeşlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğimizin bağışlarını yüce Rabbim kabul etsin” dedi.