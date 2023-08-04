Kardeş Şehir Hasavyurt Parkı törenle açıldı

Yalova Belediyesi’nin Dağıstan’daki kardeş şehri Hasavyurt arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi için yapılan ‘Hasavyurt Parkı’ düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yalova Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak Yalova’nın Dağıstan’daki kardeş şehri Hasavyurt’un ismi verilen park, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şehit Ömer Faydalı Caddesi Uygulama Oteli karşısındaki parkın açılışına Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Rusya Devlet Duması Milletvekili Saygidpasha Umakhanov, Hasavyurt Belediye Başkan Yardımcıları Arsen Murtazaliev ve Khadzimurad Umakhanov, Rusya Federasyonu İstanbul Başakonsolos Vekili Anton Skvortsov, diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş alanlarından dinlenme yerlerine kadar birçok donatıyla buluşan parkın açılışında bir konuşma yapan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, “Ailelerimiz ve çocuklarımız kardeş şehir parkımız Hasavyurt Parkı’nda rahat ve huzurlu bir ortamın keyfini sürecek” dedi.

Kardeş şehir ilişkilerine önem verdiklerini söyleyen ve Yalova’nın resmi olarak 19 kardeş şehrinin bulunduğunu bildiren Başkan Tutuk, şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere Yalova’mız kozmopolit bir yer. Hem ülkemizin hem de dünyanın dört bir yanından hemşehrilerimiz şehrimizde yaşıyor. Bizler de Yalova Belediyesi olarak bu hemşehrilerimizle yurt dışında akrabalık bağlarımızın güçlenmesi adına kendimize kardeş şehirler yapıyor, onlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yalova’mızın kardeş şehri, Dağıstan’ın güzel şehri Hasavyurt. Daha önce Hasavyurt ile süreli protokol imzalanmıştı. Şimdi bizler süresiz bir protokol imzaladık. Kardeş şehrimiz Hasavyurt adını verdiğimiz bir de bu parkımızın açılışını yapacağız. O bölgeden gelerek Yalova’mızda yaşayan hemşehrilerimiz var. Onların dernekleri aracılığıyla düzenledikleri kültürel etkinliklere bugüne kadar destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Hasavyurt ile sadece kültürel değil birçok alanda işbirlikleri yapacağız. Kardeşlik ilişkimizi geliştireceğiz. Kısa süre önce Yalova’mıza kazandırdığımız ve Hasavyurt adını verdiğimiz parkımız Yalova’mıza hayırlı uğurlu olsun.”

Rusya Devlet Duması Milletvekili Saygidpasha Umakhanov ise, “Böyle bir parkı kardeş şehrimiz Yalova’da açmanın mutluğu içerisindeyiz. Buradan başta Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler sizlerle kardeşlik bağlarımızı gün geçtikçe artarak güçlendireceğiz” açıklamasında bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi gelen misafir heyet ile birlikte kesildi. Ardından günün anısına fidan dikildi. Sonrasında Dağıstan Devlet Halk Dansları Topluluğu Molodost Dagestan kısa bir gösteri yaptı.

Öte yandan Yalova ile Hasavyurt belediyeleri arasında var olan süreli protokol de bu kez ‘süresiz’ olarak değiştirilerek yeniden imza altına alındı. Yalova Belediyesi’nde yapılan törenle protokole imzalar atıldı. Hasavyurt’tan gelen heyet, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’a kendi bölgelerinin meşhur simgelerinden oluşan el emeği çini vazo hediye etti. Başkan Tutuk da konuklarını Yalova’nın simgelerini içerek çeşitli hediyeler takdim etti.