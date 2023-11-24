Kardeş şehirlerin başkanları bir arada

İzmir Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, kardeş şehir olan Bilecik’te birtakım temaslarda bulundu.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Ödemiş Belediye Başkanı Eriş ve eşi Selma Eriş ile birlikte kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi ve sosyal tesisleri tanıttı. Bilecik’te devam eden çalışma alanlarını gezerek, projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunan başkanlar, aynı zamanda kardeş şehir olma yolunda çok güzel adımlar atıldığını belirtti. Başkan Subaşı, "İzmir Ödemiş Belediye Başkanımız Mehmet Eriş ve değerli eşi Selma Eriş’i şehrimiz Bilecik’te ağırlamaktan mutluluk duydum. Dolu dolu bir Bilecik turu yaptık. Hem sosyal tesislerimizde çocuklarla bir araya geldik, hem de çalışmalarımızı değerlendirerek fikir alış verişinde bulunduk. Bu değerli zamanlar ve ziyaret için teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.