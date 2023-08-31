Kardeşini öldüren şahsı öldürmüştü, polisin operasyonuyla yakaladı
Bursa'da kardeşini bıçaklayarak ölümüne neden olan şahsı silahla öldüren zanlı, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin operasyonuyla adım adım takip edilerek yakalandı.
Bursa’da kardeşini bıçaklayarak ölümüne neden olan şahsı silahla öldüren zanlı, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nin operasyonuyla adım adım takip edilerek yakalandı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle Uğur Ermiş’in ölümüne neden olan ve girdiği cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Engin Altın (41), öldürdüğü kişinin abisi tarafından vuruldu. Altın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin güvenlik kameralarından adım adım takip ettiği katil zanlısı Oğuz Ermiş, kaçmak üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan Ermiş’in Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.