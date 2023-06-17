Kardeşini sınava yetiştirdi, kendi geç kaldı

Bursa’da YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavına kardeşini yetiştiren 19 yaşındaki öğrenci, 4 dakika ile kendisi geç kalınca sınava alınmayıp bir yılı heba oldu. Sınava giremeyen ağabey, “Kardeşimin sınavı kazanması beni motive eder” dedi.

Tüm Türkiye’de milyonlarca öğrencinin hazırlandığı üniversite sınavının ilk oturumu gerçekleştirildi. Kimi öğrenci sınava son anda yetişirken, kimi de birkaç dakikayla geç kaldı. Bir yandan çalışan bir yandan da eğitim hayatını devam ettirmeye çalışan 19 yaşındaki Muhammet Aslan kendisinden bir yaş küçük olan kardeşini kendisi gibi üniversite sınavına gireceği okula götürdü. Ardından kendisinin sınava gireceği okula koşan Aslan, sınav saatini 4 dakikayla kaçırıp kapıdan içeri alınmadı. Çevredekilerin teselli ettiği Aslan, “Ben geç kaldım, kardeşimi yetiştirdim. Onun sınavdan alacağı güzel sonuç beni motive eder” diye konuştu.

Fedakar abi Aslan, “Kardeşimin sınava gireceği okul ile benim sınava gireceğim okulu ayrıl yerlere vermişler. Bende onu sınava gireceği okula götürdüm. Daha sonra kendim sınava gireceğim okula koştum ama 4 dakikayla geç kaldığım için alınmadım. Çok üzüldüm. Beni motive eden tek şey kardeşimin alacağı güzel bir sonuç” diye konuştu.

Aslan, yetkililerden trafiği de göz önünde bulundurarak sınava girecek öğrencilerin evlerine yakın okullara yönlendirilmesine yönelik düzenleme konusunda ricada bulundu.