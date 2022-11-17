Kardeşler arası iletişimi güçlendirmenin yollarını öğrendiler

Başiskele Belediyesi’nin Aile Akademisi’ne katılan kadınlara, kardeşleri ile nasıl ilişki kurmaları gerektiğine ilişkin bilgiler verildi.

Başiskele Belediyesi, toplumun temelini oluşturan ailenin ve kadının güçlenmesine yönelik eğitimlerine devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan Aile Akademisi’nde daha önce aile içi iletişim, çocuklarda dikkat gelişimi, ergen ile iletişimin püf Noktaları gibi konularda eğitimler verilirken, bu hafta sağlıklı kardeş ilişkileri anlatıldı.

Altınkent Mahallesi’nde yer alan Rabia Hatun Kadın Spor Salonu’nda verilen eğitimlere kadınlar ilgi gösterdi. Uzman Gelişim Psikoloğu Aysu Sille ve Klinik Psikolog Ceren Dışpınar tarafından verilen bilgileri can kulağıyla dinleyen katılımcılar, ailede kardeşler arasındaki ilişkilerin nasıl sağlıklı bir şekilde yönetileceği konusunda bilinçlendiler.

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Aile Akademisi’nde yeni konular işlenmeye devam edecek.