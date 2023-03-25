Kardeşlik kenti için 44 konteyner daha Sakarya'dan yola çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kurulacak ‘Sakarya Kardeşlik Kenti’ için üretimi tamamlanan 44 konteyner daha bölgeye doğru yola çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine yönelik sürdürdüğü yardım çalışmalarına devam ediyor. Daha önce 80 adet konteynerin İskenderun’a yollayan Büyükşehir, 44 adet konteyneri daha İskenderun’a doğru yola çıkardı. Arifiye İstasyonunda düzenlenen programla bölgeye gönderilen konteynerlere ilave olarak 150 adet soba, 1 tır dolusu odun, kömür ve su bölgeye gönderildi.

“Yaralarımızı sarmak için ilk günden itibaren çalışıyoruz”

Depremzedeler için gece gündüz çalıştıklarına değinen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Ayların şahı olan bin aydan hayırlı Ramazan-ı şerife kavuştuk. Ramazan merhametin, paylaşmanın, kardeşliğin, muhabbetin, karşılıksız sevmenin, kardeşlerimizin halinden anlamanın ayıdır. Hepimizin yüreklerini yakan depremden sonra yaralarımızı sarmak için ilk günden itibaren çalışıyoruz. Hepimiz hem şehrimizdeki hem ülkemizdeki hem de dünyadaki kardeşlerimiz için dua ediyor ve fedakarlıkta bulunuyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak depremin meydana geldiği ilk günden itibaren depremzedelerimiz için çalışmaya sadece Sakarya’mızda değil, afet bölgelerinde de devam ediyoruz. Bu mübarek ay içerisinde de çalışmalarımıza devam edecek olup depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. İskenderun ilçesinde 250 konteynerlik kardeşlik kenti için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İçerisinde Çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı konteyner kentimizi hızla tamamlamak için gündüz gece çalışıyoruz” dedi.