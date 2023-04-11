Karesi ailesi iftarda buluştu

Karesi Belediyesi personeli, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Biz bir aile olduk. Bu çok önemliydi. Eğer aile olursak her türlü başarıyı elde ederiz. Bizim için bu çok önemliydi ve başardık” dedi.

Karesi Belediyesi personeli, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğine belediye personeli aileleriyle birlikte katıldı. Başkan Okran ve Başkan Yardımcıları Muhiddin Diker, Uğur Türkmen ve Şaban Akkol tüm personeli ve ailelerini kapıda karşılayarak Ramazanlarını tebrik etti. Yaklaşık 2 bin kişinin bir araya geldiği iftar yemeği öncesi konuşma yapan Başkan Orkan, belediye personeli ve ailelerinin Ramazan’ını kutladı.

Karesi Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu söyleyen Orkan, “Değerli Karesi Ailesi Fertleri, Değerli mesai arkadaşlarım hepiniz değerli Ramazan’ı geçirdiğimiz bu günde iftarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 4 yılı geride bıraktık. Bu 4 yılda çok güzel anlarımız oldu. Çok güzel dostluklarımız oldu. Şunu çok net söyleyebilirim ki biz bir aile olduk. Bu çok önemliydi. Eğer aile olursak her türlü başarıyı elde ederiz. Bizim için bu çok önemliydi” dedi.

Konuşmasında tüm belediye birimlerine tek tek teşekkür eden Başkan Orkan, “Bu dört yıllık süre zarfında birçok şeye de şahit olduk. Pandemi süreci yaşadık. Pandemi sürecinde şuan hiç unutmuyorum, kendi işi ve mesleği olmadığı halde ailelere ihtiyaç malzemesi götüren, ulaştıran birçok personelimiz oldu. İşte bu aile olmanın ve birlikteliğin bir özelliği. Çok şükür pandemi sürecini atlattık. Son olarak ta depremler yaşadık. Deprem bölgesine gittiğim ve gördüğümde, daha önce gittiğim şehirlerde çok büyük yıkımlar olduğunu gözlemledim. Bizde Karesi Belediyesi olarak hem şehrimizde hem de deprem bölgesinde elimizden gelen her şeyi yaptık. Yine bunu personelimiz sayesinde başardık. O nedenle bu bizim için çok önemli. İnşallah artık Ramazan’ın son 10 gününe geliyoruz. Bundan sonraki süreçte de Ramazan’ı tamamlayıp, hepimizi bayrama eriştirmeye Allah’ım nasip etsin diliyorum” diye konuştu.