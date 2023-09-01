Karesi AK Parti'de Hakan Aka bayrağı devraldı

AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı’nda görev teslim töreni yapıldı. Hakan Aka, AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı görevini önceki dönem İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu’ndan devraldı.

Yapılan devir teslim törenine AK Parti Karesi İlçe Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları katıldı. Karesi’de ilk günkü aşkla bayrağı devraldığını belirten AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, “Türkiye Yüzyılı’nda güçlü Karesi, güçlü Balıkesir, güçlü Türkiye şiarıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefleri ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmak yok yola devam” dedi.

Yusuf Hocaoğlu, görevi Hakan Aka’ya teslim etti

Devir teslim töreninde konuşan önceki dönem AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, “Bugüne kadar yönetimimizle, Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımızla çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de bugün gönül rahatlığı ile teşkilat içinde yetişmiş olan Hakan Kardeşimize bu görevi devretmenin onur ve gururunu yaşıyorum. Hakan Kardeşimizin önderliğinde Karesi’de beraber olmak, bu davaya hizmet etmek boynumuzun borcu. Biz el ele kol kol-a bu davaya hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim Hakan Kardeşimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah razı olsun. Ben kendisine başarılar diliyorum ve tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Karesi’de birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir yönetim kurarak yola devam edeceklerini belirten AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, yaptığı konuşmada güçlü Balıkesir, güçlü Karesi diyerek yola çıktıklarını söyledi. Hakan Aka, “Biliyorsunuz 10-15 gün önce Yusuf Başkanımızın başlattığı bir süreçle istifa etmesinin ardından yapılan istişareler sonucu, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti Balıkesir Karesi İlçe Başkanlığı görevine getirildim. Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’in takdirleriyle ve takdimi ile mazbatamızı alarak AK Davamıza hizmet için görevimize başladık.

Hakan Aka, “AK Davamızın bayrağını daha yukarılara taşıyacağız”

Değerli dava arkadaşlarım bugün yeni bir sürecin başlangıcı. Görevi devraldıktan sonra yeni bir ilçe yönetimi kuracağız. Ben istiyorum ki hep birlikte olalım. Ben partimizin kuruluşundan bugüne AK davamıza hizmet etmiş, görev almış olan tüm başkanlarımla, yönetimlerde bulunmuş dava arkadaşlarımızla birlikte olmak, onlarla birlikte bu kutlu davanın yolunda yürümek istiyorum. Yusuf Başkanımız veda gibi konuştu ama, onu bırakmayacağız. Onun tecrübelerinden faydalanacağız. Ben burada Kadın Kolları Başkanımıza, Gençlik Kolları Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman birlikte çalışacağız ve AK Davamızın bayrağını daha yukarılara taşıyacağız. Bu konuda AK Davamıza gönül veren sizlerin bizlere destek olacağına inancım tamdır. Güçlü bir ilçe yönetimi kurmak için tüm teşkilatımızla ve AK Davamıza gönül verenlerle istişaremizi en kısa zamanda yapacağız. Karesi’de İlçe Teşkilatımızı hep birlikte şahlandıracağız. Burası bizlerin değil sizlerin makamı. Kuruluşundan bugüne kadar AK Davamıza hizmet eden, gönül veren abilerimizin, ablalarımızın makamı. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Ama dava arkadaşlarımız ve davamız her zaman var olacak. Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Teşkilat Başkanımıza, İl Başkanımıza, İl ve İlçe teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizleri arayıp hayırlı olsun dileklerini ileten ve bizleri bu yolda destekleyen dava arkadaşlarıma tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayrıca; bizleri büyük bir sevgi ve samimiyetle karşılayan Karesi İlçe teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bugün İlçe Başkanlığımızda önceki dönem Karesi İlçe Başkanımız Sayın Yusuf Hocaoğlu Başkanımızdan görevi devraldık. Kendisine İlçemiz ve Teşkilatımız adına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Türkiye Yüzyılı’nda Karesi ilçesi olarak güçlü Türkiye, güçlü Balıkesir, güçlü Karesi hedeflerimizle ilk günkü aşkla durmak yola devam inşallah” dedi.