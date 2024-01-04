Karesi AK Parti seçime hazır

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere hazır olduklarını ifade ederek, "Sandıklarımızla, müşahitlerimizle, avukatlarımızla yarın seçim olsa biz hazırız" dedi.

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, yapılacak yerel seçimleri değerlendirdi. Hederlerinin yüzde 60 ile sandıkları kazanmak olduğunu ifade eden Başkan Aka, "Biz Karesi teşkilatı olarak yönetimimizi kurduk ve o günden bu güne aktif ve heyecanlı şekilde seçimlere hazırlanıyoruz. Karesi’de heyecan var, birliktelik var, beraberlik var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, adayımızı gösterdiği taktirde biz onun arkasından yürüyeceğiz. Son seçmen sayısı henüz belli değil. 189 bine yakın seçmen sayımız var ki Balıkesir’in en büyük ilçesi. Yüzde 60 ile kazanmayı hedefliyoruz. Belediyeyi almama şansımız yok. Ancak çıtayı da yukarı çekmek istiyoruz" dedi.

Başkan Aka, sözlerine şöyle devam etti: "Sandıklarımız hazır, müşahitlerimiz hazır, avukatlarımız hazır. Sandıklara sahip çıkıyoruz ama diğer cenah itici ve saldırıcı bir şekilde sahip çıkıyor. Seçmenimiz mağdur olmasın diyerek ve psikolojik baskı kurulmasını önlemek için avukatlar görevlendirdik. Yarın seçim var deseler biz hazırız" dedi.

İsim vermeden muhalefeti eleştirdi

Karesi AK Parti İlçe Başkanı hakan Aka, muhalefeti de isim vermeden eleştirdi. Aka, "Seçmeni kandırmaya çalışıyorlar. Kimse, insanların duyguları ile değerleri ile oynamamalı. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Abdullah Öcalan’ı sevenlerin burada milliyetçi, muhafazakar olması hoş değil. Bunu tasvip etmiyoruz. Bu şekilde bizim seçmenlerimizin değer yargıları ile adeta alay ediliyor" dedi.