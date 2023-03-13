Karesi Atatürk evi ilgi görüyor

Karesi Belediyesi’nce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettiği Karesi Atatürk Evi, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma Günü’nde ziyaretçi akınına uğradı. Ayrıca Atatürk Evi’ne gelen ziyaretçilere İstiklal Marşı’nı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy’un anlatıldığı kitap hediye edildi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın vizyon projelerinden olan Karesi Atatürk Evi ziyaretçi akınına uğruyor. Karesi Belediyesi’nce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettiği Karesi Atatürk Evi, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma Günü’nde ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçilere Karesi Belediyesi tarafından M. Orhan Okay tarafından yazılan ve kabulünün 102. yılı kutlanan İstiklal Marşı’nı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy’un anlatıldığı “Mehmet Akif Kalabalıklarda Bir Yalnız Adam” adlı kitap hediye edildi.

Ziyaretçiler yaşadıkları sürpriz için Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a teşekkür ettiler. Görevliler tarafından Karesi Atatürk Evi ziyaretlerinde bilgilendirilen vatandaşlar, yaşayan bir mekan olan merkezde Atatürk ve Kuvayi Milliye Mücadelesi’nin anlatıldığı alanları gezdiler.

Karesi Atatürk evi’nde neler var?

Karesi Atatürk Evi’nin bahçesinin öğrencilerin etkinlik ve törenleri için uygun planlanması ile birlikte, içerisinde: Atatürk ve Milli Mücadele ve İnkilapları, Atatürk ün Doğa Sevgisi, Atatürk ve Çocuk, Atatürk ün Balıkesir Ziyaretleri, Şehitler Anı Alanı, Zübeyde Hanım Anı Alanı, Son Kurşun Koleksiyonu Sergisi, Balıkesir ve Kuva-yi Milliye Odası, Gösterim Odası, Kütüphane ve Özçekim Odası gibi bölümler bulunuyor.