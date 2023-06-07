Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir’e değer katan Karesi Atatürk Evi’nde “Efeler ve Türküler” programı düzenlendi. Programda T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın vizyon projeleri arasında yeralan Karesi Atatürk Evi yeni bir programa daha evsahipliği yaptı. Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğinde “Efeler ve Türküler” programı düzenlendi. Atatürk Evi’nin bahçesinde gerçekleştirilen programda, Kuva-yi Milliye Destanı’nın önemli simgelerinden olan efelerin gösterileri türküler eşliğinde sunuldu. Programda ‘Ah bir ataş ver’, ‘Kırmızı buğday’, ‘Çatal Çökerten Zeybeği’, Zobalarında Guru da Meşe yanıyor’, ‘Karyolanın demiri’, ‘Kerimoğlu zeybeği’, ‘Yörük Ali’ ve ‘Harmandalı’ türküleri öğrenciler tarafından seslendirildi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programa Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, programı hazırlayıp sunan T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Başkan Orkan, Atatürk Evi’nin bu tür etkinliklere evsahipliği yapmaya devam edeceğini söyledi.