Karesi Belediyesi atık getirme merkezine ilk atıklar geldi

Karesi Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Balıkesir’in ilk Atık Getirme Merkezi, ilk atıklarını da kabul etti. Çevreci vatandaşlar işyerlerinde çıkan ve geri dönüşüme uygun atıkları merkeze getirerek teslim etti.

Karesi Belediyesi çevre kirliliğini önleyerek geri dönüşümü mümkün olan atıkları yeniden ekonomiye kazandırmak için başlattığı çalışmalar dahilinde geçtiğimiz ay Atık Getirme Merkezini faaliyete geçirdi. Balıkesir’in ilk Atık Getirme Merkezi’nde, kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atık kabul ediliyor. Vatandaşlar atıklarını isterlerse Üçpınar Mahallesi’ndeki merkeze kendileri teslim ediyor, isterlerse de 444 99 10 numaralı Karesi Belediyesi İletişim Merkezini arayarak atıklarının alınmasını isteyebiliyorlar.

İlk atıklar teslim edildi

Atık Getirme Merkezi ilk atıklarını ise kabul etti. Doğukan Ayas, Batuhan Uçar ve Eray Güler adlı çevreci vatandaşlar iş ve evlerindeki geri dönüştürülebilir atıkları kendi araçlarıyla merkeze getirerek teslim ettiler. Karesi Belediyesi’ne ve Başkan Dinçer Orkan’a böyle bir merkezi kazandırdıkları için teşekkür eden vatandaşlar, “Daha önce geri dönüştürülebilir atıkları çöplere atmak zorunda kalıyorduk. Merkezin kurulduğunu ve faaliyete geçtiğini öğrendikten sonra buraya getirmeye karar verdik. Güzel bir tesis olmuş. Geri dönüşüm ve sıfır atık bilincinin ülkemizde daha da yaygınlaşmasını temenni ediyoruz” dediler.

14 grup atık kabul ediliyor

Merkez’de çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına 3 bin 102 metrekarelik alana sahip tesiste kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atık kabul edilecek. Yapılan Atık Getirme Merkezi sadece vatandaşlarımıza atıklarını getirebilecekleri bir tesisten çok daha fazlasını vaat ediyor. Vatandaşlar atıklarını isterlerse kendileri, isterlerse de Karesi Belediyesi İletişim Merkezini arayarak atıklarını bulundukları adresten aldırabilecekler. Tesiste ilerleyen süreçte çevre bilincini arttırmak amacıyla özellikle öğrencilere yönelik çeşitli sıfır atık etkinlikleri ve seminerler düzenlenecek.

Tesis doğaya neler kazandıracak?

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden oluyor. Tek bir kot pantolonu üretmek için 2 bin 500 ile 10 bin litre su harcanıyor. Sadece bir tişört için 2 bin 700 litre su harcanıyor. Bu 13 bin 500 bardak su demek. 1 ton kağıdın geri kazanılması ile 17 ağacın kesilmesi önlenir, 177 kg daha az sera gazı salınımı gerçekleşir, 4100Kwh enerji tasarrufu sağlanır. 1 ton plastiğin geri kazanılması ile 5774 Kwh enerji tasarufu sağlanır, 41 kg daha az sera gazı salınımı gerçekleşir ve 16.3 varil petrolden tasarruf edilir.