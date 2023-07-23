Karesi Belediyesi gelenekleri yaşatıyor

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın projelerinden biri daha hayata geçti. Armutalan Mahallesi’nde geleneksel Gürcü mimarisinden esinlenilerek inşa edilen Karesi Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi düzenlenen tören ile kapılarını açtı.

Göreve geldiği günden bu yana söz verdiği projeleri tek tek hayata geçiren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yeni bir yatırımın daha açılışını yaptı. Karesi’nin kırsal Armutalan Mahallesi’nde inşa edilen Karesi Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi açılışı gerçekleştirildi. Geleneksel Gürcü mimarisinden esinlenilerek yapılan merkezin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Duaların okunduğu açılış töreninde Armutalan Halkoyunları Ekibi, Kafkas yöresine ait gösteriler sundu.

Kurdele kesimi öncesi Armutalan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Kadir Aslandoğdu, Armutalan Mahalle Muhtarı İlyas Ay, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, birer konuşma yaparak, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a ilçeye kazandırdığı kültür merkezi ve yaptığı çalışmalar için teşekkür ettiler.

Açılışta Mahalle Muhtarı İlyas Ay, yaptığı yatırım ve mahalleye verdiği desteklerden ötürü Başkan Orkan’a ve Büyükşehir Başkan Vekili Sağay’a teşekkür plaketi takdim etti. Ardından dualar okunarak kurdele kesildi. Kurdele kesimi sonrası davetliler kültür merkezini ve merkezde açılan sergiyi gezdiler.

Konuşmasına açılışa katılanlara verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederek başlayan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, göreve başladıkları ilk günden itibaren Karesi’ye kazandırmak istedikleri projeler ve çalışmalarla ilgili planlamalar yaptıklarını söyledi. Çalışmaların merkez ve kırsal olmak üzere iki ayağının olduğunu ifade eden Başkan Orkan, “Kırsalda tabiî ki yolları ve altyapı çalışmalarımızı yapıyorduk. Başka neler yapılabilir diye düşündüğümüzde sosyal tesis ihtiyaçlarının olduğu bilgisi bize ulaştı. Bununla ilgili olarak bugüne kadar Aktarma, Kavaklı, Köteyli ve Çaypınar’da bu işlerin yapımını gerçekleştirdik. İnşallah sırasıyla onların açılışlarını da yapacağız. Tabi sıra Armutalan’a geldi” dedi.

Başkan Orkan: "Geçmişi unutmamalıyız"

Armutalan Mahallesi’ne geldiğinde eski ve bitik bina ile karşılaştığını anlatan Başkan Orkan, “İnşaat Mühendisiyim, tetkikte yaptırdık o binaya. Hem görsel hem de fiziksel olarak. Mevcut binayı yenileme ve restorasyonunu yapmanın hiçbir anlamı yoktu. O sırada Armutalanlıların yaptığı kültür evini gezdim. Eskiden gelen tarihi nasıl yaşatmışlar, geleneklerine nasıl bağlı kalmışlar onu gördüm. Çok mutlu oldum. Bu çok önemli. Geçmişimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bende o zaman burada bir sosyal tesisten ziyade bir kültür evi yapalım. Kültür evi yaparsak Armutalanlılar onu yaşatacak. Önemli olan binayı yapmak değil, yaşatmak önemli. Armutalanlılarının bunu yaşatacağından eminim ve yaptık. Hayırlı olsun İnşallah. İyiki buraya gelmişiz ve iyiki burayı yapmışız. Armutalanlılara hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Armutalan Mahallesi’nde Karesi Belediyesi’ne ait 1361 metrekare yüzölçüme sahip arsa üzerinde inşa edilen kültür merkezi 2 katlı ve toplam 724 metrekare büyüklüğünde. Kültür Merkezi’nin, 1. katında misafir odaları, muhtar odası, sergi salonu, doktor odası ve köy dernek odası ile 2. katında 300 kişilik toplantı salonu bulunuyor.

Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, MHP Balıkesir İl Başkanı Cevdet Gürcan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, MHP Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu, Armutalan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Kadir Aslandoğdu, Armutalan Mahalle Muhtarı İlyas Ay, Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.