Karesi Belediyesi gençlere Avrupa kapılarını aralıyor

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eurodesk Temas Noktası olan Karesi Belediyesi, üniversiteli gençlere Avrupa Birliği’ndeki eğitim programları fırsatları hakkında bilgilendiriyor.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eurodesk Temas Noktası olan Karesi Belediyesi, Eurodesk Temas Noktası olarak üçüncü bilgilendirme faaliyetini ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Balıkesir Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler katılım sağladı. Tanıtım toplantısında Karesi Belediyesi Eurodesk olarak üniversite öğrencilerine eurodesk ve esc programlarını tanıttı. Bilgilendirme faaliyeti dahilinde katılımcılara Karesi Belediyesi’nin hali hazırda yürütmekte olduğu AB projeleri hakkında bilgi verildi. Eurodesk Temas noktası olarak yapılacak çalışmalar anlatıldı.

Program akışında sunumunu gerçekleştiren Karesi Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil “Ülkemiz gençliği kendileri için yurtiçi ve yurtdışında sunulan imkan ve fırsatlar hakkında yeterince bilgi sahibi değiller. Bizde Karesi Belediyesi olarak başkanımız Dinçer Orkan’ın öncülüğünde bu programa başvuruda bulunmayı ve gençlere Avrupa Birliği fırsatlarını anlatmayı ve gençler ile Avrupa arasında bir köprü oluşturmayı kendimize vazife edindik. Bu bağlamda yaptığımız toplantıda Eurodesk, Time to Move, Avrupa Birliği Dayanışma Ağı(ESC) gibi programlar hakkında gençlerimizi bilgilendirdik. Eurodesk Temas Noktası olarak belediyemizin 4.katında Eurodesk Temas Noktası ofisini faaliyete geçirdik. Buraya gelecek olan tüm gençleri AB fırsatları hakkında bilgilendirmeye, Avrupa Birliği projeleri konusunda mentörlük ve danışmanlık yapmaya devam ediyoruz” dedi.