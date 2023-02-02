Karesi Belediyesi karla mücadeleye hazır

Karesi Belediyesi’nin karla mücadele eylem planı hazır. Kar yağışı, don ve buzlanmaya karşı her türlü tedbiri alan belediye; 200’e yakın personel ve 18 araçla, 24 saat boyunca esaslı hizmet verecek.

Karesi Belediyesi kış aylarında vatandaşların günlük yaşamda ve ulaşımda olumsuz bir durumla karşılaşmaması için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuza geçti. Geçmiş yıllarda karla etkin bir şekilde mücadele eden Karesi Belediyesi bu yılda kar yağışları başlamadan önce gerekli önlemleri aldı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın başkanlığında bir araya gelen saha müdürleri kar yağışı ile ulaşımda zorlukların yaşandığı sokak cadde ve kırsal mahalle yollarının haritasını çıkardı. Sağlık ocağı, hastane, okullar, huzur evi, Adnan Menderes Mahallesi üst kesimlerindeki sitelere ise tuz dağıtımı için hazırlıklar yapıldı.

200’e yakın personel 18 araç 24 saat hizmet

Karesi Belediyesi kış aylarında fen işleri, temizlik işleri, park bahçeler, zabıta, beyaz masa ve çağrı merkezi yaklaşık 200 personel ve 18 araçla, 24 saat boyunca aralıksız hizmet verecek. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan 4 greyder, 2 loader, 5 kazıcı yükleyici, 1 tuzlama robotu, 6 transit üzeri elle tuzlama aracı ile kış boyunca Karesi’de kar ve buzla mücadele edecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü de iş makineleri ve personelleriyle Karesililerin günlük yaşamlarının ve ulaşımlarının aksamaması için çalışmalar yürütecek.

444 99 10’u arayabilirsiniz

Vatandaşlar kış mevsimi süresince kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumları Karesi Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 99 10 numaralı telefonuna iletebilecekler. Herhangi bir kar yağışı ve buzlanma durumunda derhal harekete geçecek olan belediye ekipleri, tuzlama ve yol açma çalışmalarını öncelikli olarak ana yollar, okullar ve otobüs güzergahlarında gerçekleştirerek sokak aralarında çalışmalar yapacak.

Bunların yanında kırsal mahalle yollarındaki çalışmalarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipman ve ekipleri de destek veriyor. Kırsal mahalle yollarında anlık kapanmalar olsa da ekipler yolları yarım saat gibi kısa bir sürede açarak yeniden kullanıma sunuyor. Karesi Belediyesi ayıca yolda kalan vatandaşlar için kurtarma hizmeti içinde bir ekibini hazırda tutuyor.