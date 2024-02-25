Karesi Belediyesi kendi elektriğini üretiyor

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın vizyon projelerinden olan Güneş Enerjisi Santrali’nden (GES) ile belediye kendi tükettiği elektriği karşılıyor. Belediyeye yatırım getirici projeler yaptıklarını söyleyen Başkan Orkan, “Karesi Belediyesi olarak kendi tükettiğimiz elektrik enerjisini kendi kaynaklarımızla, Güneş Enerjisi Santralleriyle üretiyor ve milli ekonomiye katkı sağlıyoruz” dedi.

Karesi Belediyesi’nin ekonomik gücünü arttırmak ve tasarruf edici çözümler bulmak için başlattığı çalışmalardan olan 1 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) üretime devam ediyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, GES ile belediyenin hem gelir elde ettiğini hem de çevreci yatırımlar yaptığını söyledi. Davutlar Mahallesi’nde 1 MW gücünde kurulan güneş enerji santrali 4 yıl boyunca belediye kasasından para çıkmadan kendi kendini amorti ederek, üretim yapması planlanıyor. 4 yıl sonunda ise elde edilmeye başlayacak olan gelir belediye kasasına kalacak.

Belediyeye gelir elde edici projeler

Üretime devam eden tesisin belediyeye önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Belediyenin asli görevlerinin yanında gelir getirici hizmetlerde yapmak lazım. Karesi Belediyesi olarak kendi tükettiğimiz elektrik enerjisini kendi kaynaklarımızla, Güneş Enerjisi Santralleriyle karşılamak ve milli ekonomiye bir katkı sağlamak istedik. GES 1 MW’lık bir yatırım. Bunu 5 MW çıkarma şansımız var. Enerji tesisimiz ileriki planlamada Karesi Belediyemize güzel bir gelir olacak. Buradan elde edeceğimiz gelir ile tesisin kurulum kredisini de ödemiş olacağız. Yaklaşık bir 4 yıllık süre içinde buraya harcanan gider, belediye kasasından çıkmadan ödenmiş olacak. Hep geleceği planlıyoruz. Güçlü ve güzel bir belediyemiz olsun istiyoruz” dedi.