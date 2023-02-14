Karesi Belediyesi'nden 'bir ev bir aile' kampanyası

Karesi Belediyesi "Bir ev bir aile" kampanyası ile depremin ardından barınma ihtiyacı olan vatandaşlarla, boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen yardımseverleri buluşturuyor.

Karesi Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 çevre ilde hissedilen büyük deprem için “Bir Ev Bir Aile” kampanyasını başlattı. Kampanya, depremin ardından evini kaybetmiş yurttaşlar ile boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen kişileri buluşturması düşünülünüyor.

Eşyalı ya da eşyasız boş duran evini depremzedelere açmak isteyen vatandaşlar, 444. 99 10 numaraları Karesi Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak kampanyaya katılabiliyor. Kullanıma uygun, boş durumda evi olan ev sahipleri evlerini paylaşma yönündeki beyanını ve ev bilgilerini paylaşarak kampanyadaki yerini alabiliyor. Karesi Belediyesi yetkileri ise desteğin ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırılabilmesi için katılımcılar arasındaki iletişimi sağlıyor.

Afet yardım kampanyası sürüyor

Öte yandan Karesi Belediyesi tarafından yine depremzedeler için başlatılan Afet Yardım Kampanyası ise sürüyor. Kampanya kdahilinde deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere kullanılmamış battaniye, atkı, bere, eldiven, bot, polar, yağmurluk, kaban, yünlü giysiler ve çorap gibi eşyalar toplanıyor.

Kampanyaya katılmak isteyenler Karesi Belediyesi’nin toplama merkezleri olan Alparslan Türkeş Karesi Belediyesi Spor Tesisleri, Karesi AVM Sosyal Market ve Karesi kent Konseyi binalarına eşyalara bırakabiliyor.