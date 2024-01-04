Karesi Belediyesi'nden Adnan Menderes'e yaşam alanı

Karesi Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi’nde 135. Cadde üzerinde bulunan 8 bin 850 metrekarelik alanı park ve yaşam alanına dönüştürmek için çalışmalara başladı.

Karesi Belediyesi, çocuk ve gençlerin sportif aktivitelerini yapabileceği, sosyalleşeceği ve yetişkinlerin vakit geçirebileceği alanlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Adnan Menderes Mahallesi 135. Sokak üzerinde atıl durumda bulunan 8 bin 850 metrekarelik alanda dönüşüm çalışmaları başladı. Son olarak Toygar Mahallesi 297. Sokak’ta yaşam alanı çalışmalarına devam eden Karesi Belediyesi şimdi bu alanlara bir yenisini daha ekliyor.

Ailecek vakit geçirilebilecek bir alan

Yaklaşık 9 dönümlük alana Karesi Belediyesi tarafından çocuk oyun alanı, basketbol sahası, dış mekan kondisyon aletleri, dilene alanları ve yeşil alanlar bulunacak. Belediye yetkilileri tarafından kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması beklenen alanlara yenilerinin de ekleneceği ifade edildi. Yine bu çalışmalar kapsamında yeni semt spor sahaları, halı sahalar ve çocuk parkları yapıları da planlanıyor.

“7’den 70’e herkese hitap ediyor”

Karesi Belediyesi olarak park, yeşil alan, spor alanları ve sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği yaşam alanlarını arttırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Dinçer Orkan, “Nerede bir uygun alan bulursak, sağlıklı yaşam alanının oluşması, 7’den 70’e herkesin hoşça vakit geçirmesi için böyle parklar yapıyoruz. Tabii bu, başta Balıkesir halkının hayır dualarıyla, destekleriyle ve belediye çalışanlarımızın üstün gayretleriyle gerçekleşiyor. Tüm bunları, Karesi’yi yaşanmaktan keyif alınan bir şehir haline getirmek ve özellikle çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımızın yaşam kalitelerine katkı sunmak için yapıyoruz” dedi.