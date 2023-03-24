Karesi Belediyesi'nden Bilsem'e kütüphane

Karesi Belediyesi tarafından Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM)’e kazandırdığı kütüphanenin açılışı yapıldı. Kütüphanenin kitapları ise öğrenci ve veliler tarafından bağışlandı.

Karesi Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel yetenekli öğrencilerin kendilerini en üst düzeyde geliştirilmesinin önünü açmak için hafta içi ve hafta sonları ilave eğitim programları uygulayan Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM)’e yeni bir kütüphane kazandırıldı. Kütüphanenin açılışı Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, okul yönetici ve öğretmenleri, öğrenciler ile velilerin katılımı ile yapıldı.

Tefrişatı 27 Şubat’ta yapılan protokol sonrası 1 ay gibi kısa bir sürede Karesi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kütüphanenin kitaplarını ise öğrenci ve veliler bağışladı. Merkezde eğitim gören öğrenciler tirilen kütüphanenin kitaplarını ise öğrenci ve veliler bağışladı. Merkezde eğitim gören öğrenciler Yağmur Altınkaya ve Ahmet Tibet Aktaş öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, Okul Aile Birliği Başkanı Metin Sarıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin destekleriyle yapılan kütüphaneyi kitaplarla donattılar.

Açılış sonrası kütüphane hakkında Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’dan bilgi alan Kaymakam Arslanbaş, eğitime verdiği destekler için teşekkür etti.