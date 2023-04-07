Karesi Belediyesi'nden çevre dostu yatırımlar

Türkiye’nin en çevreci, en temiz ve en sağlıklı kentlerinden biri olmayı hedefleyen Karesi Belediyesi çevre dostu yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Karesi Belediyesi, Güneş Enerjisi Santrali, Atık Getirme Merkezi ve Temizlik İşleri Ek Hizmet Binası’nı hizmete alarak çevre dostu ilçe yolunda önemli adımlar attı.

Karesi Belediyesi, toplumsal duyarlılığı artırmak, atıkların ayrıştırılması, kaynakların verimli kullanılması, atıkların miktarının azaltılması ve kaynağında ayrıştırılması ile geri kazanılmasını kolaylaştırmak adına yatırım ve çalışmalarını sürdürüyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın büyük önem verdiği çevreci yatırımlardan ilki Güneş Enerjisi Santrali olmuştu. Karesi Belediyesi’nin “Temiz Enerji ve Daha Yeşil Karesi” sloganıyla üretime başlayan Güneş Enerjisi Santrali (GES), 19 bin 760 metrekare alanda 3 bin 120 panel ile üretime Davutlar Mahallesi’nde devam ediyor. Proje ile temiz enerji sayesinde elektrik üretimi yapılırken, aynı zamanda belediyeye gelir getirici bir kaynak oluşturulmuş oldu.

Diğer yatırımlardan biri ise Karesi Belediyesi tarafından Üçpınar Mahallesi’nde inşa edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet binası. Yeni hizmet binası ile Karesi’de çöp toplama hizmetleri daha etkin bir şekilde yapılırken, temiz bir ilçe çalışmaları da hız kazandı.

Atık getirme merkezi doğaya nefes oluyor

Son olarak ise yine aynı yerde kurulan ve hizmete alınan Atık Getirme Merkezi. Sıfır Atık hedeflerine yeni yeni adımlarla yaklaşan Karesi Belediyesi, Balıkesir’in ilk Atık Getirme Merkezi’ni faaliyete geçirdi. Kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atığın kabul edileceği merkez sıfır atık ile doğaya da nefes oluyor. 1.5 Milyon TL’si Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından alınan hibe ile karşılanan merkez toplamda 4,5 Milyon Liraya mal oldu. Merkez yaklaşık 3 dönüm alana oturuyor. Yapılan Atık Getirme Merkezi sadece vatandaşlarımıza atıklarını getirebilecekleri bir tesisten çok daha fazlasını vaat ediyor. Vatandaşlar atıklarını isterlerse kendileri, isterlerse de Karesi Belediyesi İletişim Merkezini arayarak atıklarını bulundukları adresten aldırabilecekler. Tesiste ilerleyen süreçte çevre bilincini arttırmak amacıyla özellikle öğrencilere yönelik çeşitli sıfır atık etkinlikleri ve seminerler düzenlenecek.