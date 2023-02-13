Karesi Belediyesi'nden ev eşyası toplama kampanyası

Karesi Belediyesi, Balıkesir’e gelerek yerleşen depremzedelerin ev eşyası ihtiyaçlarını gidermelerini sağlamak için gönül köprüsü kuruyor. Kullanılabilir ev eşyalarını bağışlamak isteyen yardımseverlerin bağışları belediye ekipleri tarafından alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Karesi Belediyesi, Balıkesir’e gelecek yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için “Ev Eşyası Toplama Kampanyası” başlattı. “Yaraları birlikte sarıyoruz” sloganıyla yola çıkan Karesi Belediyesi, kullanılabilir ve ihtiyaç fazlası olan ev eşyalarını yardımseverlerin evlerinden alarak, depremzedelere ulaştırıyor. Eşya bağışı için Karesi Belediyesi Çağrı Merkezi numarası 444 99 10’u arayan Karesililer, ekiplerle randevu günü ve saati oluşturarak, eşyalarının alınmasını sağlayabiliyorlar.

Başkan Orkan’dan destek çağrısı

Yardım kampanyasına destek olan ve olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Bugün birbirimize sahip çıkma günüdür. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarına az da olsa merhem olma günüdür. Karesi Belediyesi olarak başlattık Ev Eşyası Toplama Kampanyası başlattık. Kullanılmayan fazla ikinci el eşyaları olan varsa onları da alacağız. Sıfır eşya bağışlamak isteyen vatandaşımız olabilir, onları da alacağız. Bu konuda Karesi ve Balıkesirliler’den ilgi ve destek bekliyoruz. Belediye olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bugün yapacağımız tek şey, kardeşlerimize kucak açmaktır. Gelin yaraları birlikte saralım” dedi.

Afet bölgelerinden Karesi’ye gelen ve evlere yerleştirilen depremzedelere verilmek üzere başta beyaz eşya, mobilya, mutfak eşyası, uyku seti gibi ürünleri bağışlamak isteyenler 444 99 10 numaralı telefondan Karesi Belediyesine ulaşabiliyor.