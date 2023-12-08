Karesi Belediyesi'nden milyonlarca metrekarede ot temizliği

Karesi Belediyesi, ilçe genelindeki 2 milyon 500 bin metrekarelik kaldırım üzerinde mevsimsel olarak yabani ot temizliği çalışması yürütürken, 1 milyon 609 bin 600 metrekarelik yeşil alanda çim biçme, yabani ot biçimi, ağaç budama, ilaçlama, bakım onarım, sulama, aydınlatma, bitkilendirme gibi çalışmaları rutin olarak gerçekleştiriyor. Ekipler 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Karesi Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alanların bakım ve temizliğini yapmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki park ve yeşil alanlar ile orta ve yan refüjlerin periyodik olarak temizlik ve bakımları yapılıyor. Ekipler 2 milyon 500 bin metrekarelik kaldırım üzerinde mevsimsel olarak yabani ot temizliği çalışması yürütürken, 1 milyon 609 bin 600 metrekarelik yeşil alanda çim biçme, yabani ot biçimi, ağaç budama, ilaçlama, bakım onarım, sulama, aydınlatma, bitkilendirme gibi çalışmaları rutin olarak gerçekleştiriyor.

Kent mobilyaları tamir ediliyor

27 merkez mahallede bulunan park, yeşil alan, refüj ve ağaçlandırma sahalarında toplam 348 bin 877 m’lik 277 adet alan ile 43 adet kırsal mahallede bulunan park, yeşil alan ve meydanlarda bakım çalışmaları rutin olarak yapılıyor. Merkez mahallelerde 956 bin 614 m kaldırım üzeri yabani ot biçimi tamamlanmış olup, çalışmaları devam ediyor.

Yeşil alanların temizliğinin ve bakımının yanı sıra Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda da çocuk oyun grupları ve kent mobilyaları bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Parklar, okul ve cami bahçelerindeki çeşitli nedenlerle bozulan, kırılan çocuk oyun grubu ve kent mobilyalarının tamir ve bakımını yapan ekipler, fonksiyonelliğini yitirmiş kent mobilyalarını ise çağdaş şehircilik anlayışı ile yapılmış yeni kent mobilyaları ile değiştiriyor.

Mezarlıklar bakımı düzenli olarak yapılıyor

Karesi Belediyesi sınırları içinde bulunan toplam 72 adet mezarlıkta da çalışmalar rutin olarak devam ediyor. Bu kapsamda 1 milyon 49 bin 976 m2 alanın yabani ot biçimi her sene periyodik olarak yapılıyor.

Öte yandan parkların ve yeşil alanların düzenlenmesinde Karesi Belediyesi tarafından kullanılan bitkiler başta olmak üzere, birçok süs bitkisinin üretimini kurulan serada yetiştiriliyor. Bugüne kadar kurulan serada 5 bin 250 adet gül, bin 700 adet taflan, 950 adet lavanta 650 adet zakkum, 700 adet pitos, bin 100 adet şimşir, 100 adet kül çalısı, 272 adet phormıum, 300 adet servi, 100 adet dağ muşmulası, 200 adet sarmaşık, 100 adet mazı, 150 adet leylandi yetiştirildi. 44 bin 322 m2 lik alanda 4784 adet ağaç ve çalı grubu bitki dikimi yapıldı.