Karesi Belediyesi'nden sokak hayvanlarına 2 ton mama

Karesi Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü sebebiyle vatandaşlara 2 ton kedi ve köpek maması ile bin 500 mama kabı dağıttı. Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediyenin sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Kedi ve köpek evleri ile sokaktaki sahipsiz hayvanlara sıcak bir yuva kuran Karesi Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı bir etkinliğe aha imza attı. Karesi Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü sebebiyle vatandaşlara 2 ton kedi ve köpek maması ile bin 500 mama kabı dağıttı. Etkinliğe Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Muhiddin Diker’de katıldı. Salih Tozan Kültür Merkezi önünde yapılan etkinlikte kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz mama kabı ve mama hediye edildi. Ayrıca vatandaşlara hayvan hakları konusunda bilgilendirme broşür dağıtıldı.

“Hayvan kulübelerini yaz-kış koruyoruz”

Sokak hayvanlarına sadece belirli günlerde değil, yıl boyunca sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Orkan, yaz ve kış aylarında periyodik olarak su kabı, mama kabı ve mama dağıttıklarını vurguladı. Şehrin birçok noktasına kedi ve köpek evlerinin yerleştirildiğini söyleyen Orkan, “Yunus Emre’nin ’Yaratılanı severim Rabbim’den ötürü’ şiarıyla dost elimizi can dostlarımıza uzatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Düzenli olarak koyduğumuz mama kaplarını sıklaştırıyoruz, mama bulunmayan noktalara takviye yapıyoruz, bunları elimizden geldiğince de denetleyeceğiz. Eksik kaldığımız noktalarda da hemşehrilerimiz bizleri lütfen 444 99 10 numaralı çağrı merkezimizden bilgilendirsin. Sokaktaki sahipsiz ve kimsesiz sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için hayvanseverler ile birlikte uyumlu bir şekilde hareket ediyoruz” dedi.