Karesi Belediyesi'nden Toygar'a örnek park

Karesi Belediyesi, çocuk ve gençlerin sportif aktivitelerini yapabileceği, sosyalleşeceği ve yetişkinlerin vakit geçirebileceği alanlara yenilerini ekliyor. Toygar Mahallesi 297. Sokak’ta bulunan yeşil alana inşa edilen parkta sona gelinirken, Başkan Dinçer Orkan çalışmaları inceledi.

Daha yeşil, modern ve yaşanabilir bir kent vizyonuyla hareket eden Karesi Belediyesi, 7’den 77’ye tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Maltepe Mahallesi’ndeki Okullar Bölgesi’nde semt spor sahası ve çocuk oyun parkını hizmete alan Karesi Belediyesi, bu yatırımlarına yenilerini de ekliyor. Karesi Belediyesi şimdide Toygar Mahallesi 297. Sokak’ta bulunan yeşil alanın açılışına hazırlanıyor.

Park açılışa hazırlanıyor

Park alanında çalışmaları inceleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yetkililerden bilgi aldı. Örnek bir park inşa ettiklerini ifade eden Başkan Orkan, “5 bin 421 metrekarelik proje içersinde yetişkinlerin oturarak sohbet edip zaman geçirebilecekleri Seyir Terası, çocuk oyun alanı ve semt spor sahası bulunan yeşil alan önümüzdeki günlerde açılacak. Yine buna ek olarak yeni semt spor sahaları, halı sahalar ve çocuk parklarının açılışları da devam edecek. Tüm çocuklarımız ve gençlerimizin yararlanması için semt spor sahları ve çocuk oyun alanları inşa ediyoruz. Gerek kırsal, gerekse merkezde bu tip çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.