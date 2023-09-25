Karesi Belediyesi'nin köy konakları açılışa hazır

Kırsal mahalle yatırımlarını hızlandıran Karesi Belediyesi, Armutalan Kültür Merkezi ve Çaypınar Sosyal Tesisi açılışları ardından Kavaklı, Köteyli ile Aktarma köy konaklarının açılışına hazırlanıyor.

Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerin ’köy odası’ geleneğini inşa ettiği modern köy konakları ile gelecek kuşaklara aktarıyor. Bu yıl ortasında Armutalan Kültür Merkezi ve Çaypınar Sosyal Tesisi’nin açılışını gerçekleştirerek, kırsaldaki sosyal tesislerine bir yenisini daha ekleyen Karesi Belediyesi, 3 mahalleye daha yapılan sosyal tesisin açılışlarını gerçekleştirecek. Karesi Belediyesi şimdi de Kavaklı, Köteyli ve Aktarma Mahallelerine köy konağı yapımını tamamlarken açılışlarını önümüzdeki haftalarda gerçekleştirecek.

Başkan Orkan: “Sosyal tesis ihtiyaçlarını karşılıyoruz”

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, inşa edilen köy konaklarının mahallenin cenaze, hayır, toplantı gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına da cevap vereceğini ifade etti. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyeciliği de önemsediklerini dile getiren Başkan Orkan, “Kırsalda tabiî ki yolları ve altyapı çalışmalarımızı yapıyorduk. Başka neler yapılabilir diye düşündüğümüzde sosyal tesis ihtiyaçlarının olduğu bilgisi bize ulaştı. Bununla ilgili olarak bugüne kadar Aktarma, Kavaklı, Köteyli ve Çaypınar’da bu işlerin yapımını gerçekleştirdik. İnşallah sırasıyla Aktarma, Kavaklı, Köteyli açılışlarını da yapacağız” dedi.