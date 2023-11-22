Karesi Belediyesi'nin makam aracı Togg oldu

Karesi Belediyesi, milli gurur Togg’u Balıkesir’e kazandırdı. Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Türkiye’nin yerli otomobili Togg’u teslim aldı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın girişimleri sonucunda, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, ilçeye kazandırıldı. Karesi Belediyesi’nde makam aracı olarak kullanılacak Togg, ilçeye getirilerek Başkan Orkan’a teslim edildi.

“Togg Karesi’ye çok yakıştı”

Başkan Orkan, 10 KB 555 plakalı Togg’un siyah rengi T10X modelini Balıkesir’e kazandırmanın gururunu yaşadığını söyledi. Aracı DMO’dan teslim aldıklarını anlatan Başkan Orkan, “Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili artık Türkiye’nin bütün caddelerine girmeye başladı. Dünyanın merkezinde de artık kendi Togg’umuz var. DMO ile ilgili tüm yazışmaları hızlandırarak ödemesini yapar yapmaz aracımızı teslim aldık” dedi.

Togg’u tüm Karesi adına satın aldıklarını ve şehre kazandırdıklarını dile getiren Başkan Orkan, “Kendi otomobilimizi, SİHA’mızı, İHA’mızı, petrol ve doğal gaz arama gemilerimizi nasıl yaptıysak, bundan sonra da dünyada bir yıldız gibi parlamaya devam edeceğiz. Güçlü bir Türkiye ve aydınlık yarınlarımız için, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yürüyüşümüzün devam etmesi için dua ediyoruz. Bu millete, bu ülkeye büyük hayaller kurduran, milletlerin umudu olan Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun” dedi.