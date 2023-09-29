Karesi belediyesi personeline afet eğitimi

“Karesi’de Afet Eğitimi” projesinin eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Teknik destek projesi dahilinde Afet Öncesi ve Afet Sonrası konusunda Karesi Belediyesi personeline meydana gelebilecek afetler ve acil durumların neden olabileceği fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve psikolojik zarar ve kayıpları önleyerek etkilerinin azaltılması ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevrelerinin oluşturulması konu başlıklarında 2 gün boyunca eğitim verildi. Bu eğitimlerle başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları personellere kazandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Proje faaliyeti ile gerçekleştirilen eğitim müfredatında katılımcılara yönelik afet kavramı, afet öncesi ve sonrası ilk 72 saat süresince yapılması gereken işlemler hakkında bilgi verildi.

Başkan Orkan: “Afet eğitimi konusunda kurumsal kapasitemizi geliştiriyoruz”

Karesi Belediyesi’nin birçok alanda yerel ve uluslararası projeler yürüttüğünü söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “6 Subat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli tüm ülkemizi etkileyen büyük bir deprem yaşadık. Bu acıları unutmak kolay değil. Birlik ve beraberliğimizle tüm zorlukları aşıyoruz. Kentimizin gelişimine yönelik olarak ulaşım, trafik, atık yönetimi, alt yapı, yaya ve bisiklet yolları konularında yaptığımız çalışmaların yanı sıra bu eğitimle birlikte kurum personelimizin yaşanabilecek doğal veya doğal olmayan afetlere yönelik olarak bulundukları mekânlarda alabilecekleri temel önlemleri öğretmek, davranış şekillerini değiştirmek ve uygulamayla birlikte kurumsal kapasitemizin de artmasını sağladık. Teknik destek projesi ile birlikte belediye personelimizin yetkinliğini artırdık, bu tip çalışmalara hız kesmeden devam ederek kurumsal kapasitemizi artırmayı sürdüreceğiz” dedi.