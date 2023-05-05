Karesi Belediyesi tarihi yapıları restore etmeye devam ediyor

Karesi Belediyesi, günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış kültürel mirasları koruma, yaşatma ve gelecek nesillere aktarma çalışmalarını sürdürüyor. Karesi’de ecdattan yadigâr yapılar restore edilerek halkın kullanımına sunuluyor.

Karesi Belediyesi, Karesi Bey Türbesi, Yıldırım Bayezid Külliyesi İmarethanesi ve Aygören Mahallesi’nde bulunan tarihi binayı yenileme ve restorasyon çalışmalarıyla halkın hizmetine açtı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın göreve gelmesiyle başlayan süreçte ilk olarak Karesi Bey Türbesi’nde yenileme çalışmaları başladı. Vakıflar Bölge Müdürlüğünden teslim alınan türbede baştan sona yenileme çalışmaları yapan Karesi Belediyesi, türbedeki çalışmaları tamamlaması ardından ise halkın ziyaretine açtı. Türbe her gün bir görevli tarafından açılırken, vatandaşlar mesai saatleri içerinde ziyaret etme imkânı buluyor.

Anıtsal yapılardan imarethane yenilendi

Karesi Belediyesinin çalışmalarıyla Balıkesir’deki medeniyet mirasının eski yapılarından Yıldırım Bayezid Külliyesi İmarethanesi, Karesi Belediyesi tarafından restore edilerek Karesi Belediyesi Kültür Sanat Evi olarak hizmete açıldı. Bir dönem kireç dükkânı, daha sonra ise Ziraat Odası olarak kullanılan bina halkın hizmetine açılarak Karesi Belediyesi Kültür Sanat Evi olarak hizmet vermeye başladı. Merkezde kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenleniyor. Sergilerin açıldığı ve mini konserlerin verildiği merkez ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Karesi’de ayrıca tarihi evlerin büyük bölümünün yer aldığı Aygören Mahallesi’nde bulunan bir bina da Karesi Belediyesi tarafından restore edildi. Bina baştan sona yenilenirken, binada Karesi kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Hizmet verecek. Merkezde ev hanımları çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyecek.

Başkan Orkan: “Karesi’nin değerleri hepimizin değerleri”

Karesi Belediyesinin ecdadın bıraktığı tarihi değerlere sahip çıktığını söyleyen Orkan, “İlçemizin ismini aldığı, yaşadığımız bu toprakları Türk ve Müslüman olarak toprak edinen Karesi Beyi’mizin türbesinin tadilat ve bakımdan sonra açılışını yaptık. Yıldırım Bayezid Külliyesi İmarethanesi ve Aygören Mahallesi’nde bulunan tarihi binayı yenileme ve restorasyon çalışmalarını tamamladık. Karesi’nin değerleri hepimizin değerleridir. Türkiye, farklı kültürlerle zenginleşerek gelişmiş, insanlık tarihine damga vurmuş bir medeniyetin mirasçısıdır. Ecdadımız, mimariden musikiye, görsel sanatlardan edebiyata kadar kültürün her alanında çok önemli eserler ortaya koymuştur. Karesi’mizde bu tarihi değerlerden fazlasıyla nasibini almıştır. Ecdadımızın bizlere bıraktığı tarihi miraslarımıza elimizden geldiği sürece sahip çıkıyoruz. Çünkü bunlar bizi biz yapan değerlerdir. Kültürün her alanında birikimimize sahip çıkacak, değerlerimizi yaşatacak çalışmaları ön plana çıkarmaya ve desteklemeye çalışıyoruz” dedi.