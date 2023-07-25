Karesi Belediyesi tarla yollarını açıyor

Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde bulunan tarla yollarını açıyor. Çiftçilerin üretim alanlarına rahatça ulaşabilmeleri için başlatılan çalışmalar yaz boyunca devam edecek.

Karesi Belediyesi yaz aylarıyla birlikte özellikle yol, parke taşı ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdı. Altyapı çalışmaları dahilinde Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yaşanan yağışlarla bozulan tarla yollarını da düzenleyerek, açma çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçilerin arazilerine ulaşarak rahatlıkla üretimlerini sürdürmeleri için Karesi Belediyesi ekipleri, kırsal mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

Üreten tüm kesimlerin yanında olduklarını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi’nin vatandaşların ihtiyaçları için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başkan Orkan, “Üreten, alın terini emeğiyle yoğuran, toprağa hayat veren çiftçilerimizin arazilerine ulaşımını rahatlatmak için ilçe genelinde arazi yolu açma ve düzenleme çalışmaları belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor. Üreticilerimizin tarlalarına daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşımlarını sağlamak ve ürünlerini zamanında ve sıkıntısız bir şekilde hasat yapmalarını sağlamak adına bu hizmeti gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimiz için büyük öneme sahip tarla yollarında gerek yağışlardan ve gerekse de diğer nedenlerden dolayı yıpranan yollarda yenileme, yolu olmayan tarlalarda yeni yol açma çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Karesi Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk” dedi.