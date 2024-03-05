Karesi Belediyesi vatandaştan gelen yol taleplerini yerine getirdi

Karesi Belediyesi, vatandaşların Beyaz Masalar ve Çözüm Merkezi’nden ilettiği taleplerin çok büyük bölümünü yerine getiriyor. 2023 yılında belediyeye iletilen bin 767 yol sorununun bin 743’ü çözüme kavuşturuldu.

Karesi Belediyesi vatandaş ve çözüm odaklı çalışma anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Dinçer Orkan’ın vatandaş odaklı hassasiyeti ile hizmet anlayışını sürdüren Karesi Belediyesi, Beyaz Masa ve İletişim Merkezi’nden iletilen talep ve istekleri yerine getirmeyi sürdürüyor.

Bu Kapsamda Karesi Belediyesi’ne 2023 yılı içinde vatandaşlar tarafından yol sorunuyla ilgili olarak iletilen bin 767 talepten bin 743’ü çözüme kavuşturuldu. Karesi Belediyesi sorumluluğunda olmadığı için çözülemeyen talepler ise ilgili kurumlara yönlendirildi. İletilen talep ve sorunlar kapsamında 5 bin 151 ton asfalt yama ile 20 bin 610 m yol alanın tamiri gerçekleştirildi. Ayrıca merkez mahallerde 8 bin 754 ton asfalt yama ile toplamda 7,5 km stabilize yolun sıcak asfalt kaplaması yapıldı.

Kırsalda 515 km arazi yolunun bakımı yapıldı

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmaları kapsamında yol bakım onarım çalışmaları kapsamında toplamda 55 bin ton stabilize malzeme ve 23 bin ton ariyet malzemesi kullanıldı. Yine 43 Kırsal mahallede mevsim şartları nedeni ile bozulmuş, yaklaşık 515 km olan arazi yollarının bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Belediye ekipleri kırsal mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarda; özellikle kış aylarında yağışlarla bozulan tarla yollarını düzenleyerek ilçemizde yaşayan çiftçilerin arazilerine rahatlıkla ulaşması ve üretimlerini sürdürmeleri sağlandı.

284 bin 714 metrekare parke taşı döşendi

2023 yılında Kırsal ve Merkez mahallerde toplamda 284 bin 714 m yeni parke taşı ve bordür çalışması gerçekleştirilmiş olup, iklim şartlarına ve altyapı çalışmalarına bağlı olarak bozulmuş, çökmüş ve tahrip olmuş 66 bin 329 m alanın parke taşı tamiratı gerçekleştirildi.

Karesi Belediyesi bunların yanında Belediyeye ait hizmet binalarının, okulların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların küçük çaplı ev tadilatı, çatı tamiratı elektrik bakım ve onarımları, sıhhi tesisat onarımları ve boya badana ihtiyaçlarını karşıladı.