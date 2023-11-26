Karesi Belediyesi yatırımlarını açıyor

Karesi Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar bir bir açılıyor. Son olarak Köteyli Mahallesi Çok Amaçlı Salon açılışını gerçekleştiren Karesi Belediyesi, 2 ay içerisinde 8 yatırımın daha açılışını yapmayı planlıyor.

Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın vatandaşların ihtiyaçlarını birleştiren Karesi Belediyesi, önümüzdeki iki ay içerisinde 8 yatırımın daha açılışını yapmayı planlıyor. Son olarak Köteyli Mahallesi Çok Amaçlı Salonu (Köy Konağı) açılışını gerçekleştiren Karesi Belediyesi, ilçe sakinlerinin sosyal, kültürel, eğitim ve sportif faaliyetlerini yapabilecekleri yeni yatırımların açılışı için geri sayıma başladı.

Köteyli Mahallesi Çok Amaçlı Salon’un açılış töreninde konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, hizmete girecek olan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Karesi Belediyesi’nin insan odaklı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Başkan Orkan, 27 Kasım günü Maltepe Mahallesi semt spor sahası, 4 Aralık günü Aktarma Mahallesi Köy Konağı, 11 Aralık günü Toygar Mahallesi semt spor sahası ve 18 Aralık günü Yaylabayır Mahallesi halı saha açılışlarını gerçekleştireceklerini müjdeledi.

Yatırımlarda son hazırlıklar yapılıyor

Merkezde olan hizmetlerin kırsal mahallelere de ulaşmasını istediklerini söyleyen Başkan Orkan, yeni belediye hizmet binasının da Kızpınar Mahallesi’nde bulunan eski Askerlik Şubesi’ne taşıyacaklarını açıkladı. Binada tadilat çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Orkan açılışı yapılacak diğer yatırımları şöyle sıraladı:

Aralık ayında yeni hizmet binamızın taşıma ve açılış işlemini gerçekleştireceğiz. Onun yanında Adnan Menderes Mahallemize inşa edeceğimiz Park ve Yaşam Alanı’nın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Ayrıca özellikle gençlerimizin eğitim görerek projeler üretebileceği İHA Eğitim ve Teknoloji Merkezimizin açılışı ve yine Toygar Mahallemize yaptığımız Park ve Yaşam Alanının açılışlarını gerçekleştireceğiz. Her şey daha güzel bir Karesi için. Çalışmaya devam edeceğiz.”