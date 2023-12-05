Karesi'de akciğer kanseri farkındalık eğitimi

Karesi Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde 620 gence eğitim verildi.

Yatırım ve açılış programlarını sürdüren Karesi Belediyesi, diğer yandan da sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Karesi Belediyesi, Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile gençlere yönelik Akciğer Kanseri eğitimleri verdi. Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu, Ali Hikmet Paşa Ortaokulu ve Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi’nde toplam 620 gence verilen eğitimlerde özellikle gençlerin sigara gibi tütün mamullerinden uzak durmaları istendi.

Erdoğdu: “Akciğer kanseri dünyada en sık görülen kanser türü”

Eğitimler hakkında bilgi veren Karesi İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Hasan Erdoğdu, Akciğer kanserini tanımladı. Erdoğdu, “Akciğer kanseri dediğimiz olay, artık vücuttaki hücrelerin normal işlevini yapmadığı kendi başlarına hareket ettikleri ve kendi başlarına çoğaldıkları vücut fonksiyonlarını bozdukları bir durumdur. Akciğer kanseri dediğimiz dünya da en sık görülen kanser türüdür. 20. yüzyılın 2. döneminde akciğer kanserleriyle sigara içimi, sigara kullanımının paralele olarak arttığını görüyoruz” dedi.

Başkan Orkan: “Tütün ve tütün ürünlerinden uzak duralım”

Karesi Belediyesi olarak bilinçlendirme eğitimlerine devam ettiklerini söyleyen Başkan Dinçer Orkan, özellikle gençlere ve çocuklara yönelik eğitimlere önem verdiklerini belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana hemşerilerinin özellikle ‘İyi ki Karesideyim’ diyebilmelerini önemsediklerini ifade eden Başkan Orkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlıklı bir kent için canla başla çalışıyoruz. Akciğer kanseri farkındalık ayı boyunca ilçe Sağlık Müdürlüğümüzün de işbirliği ile okullarımızda 620 gencimize eğitim verdik. Kıymetli hemşerilerim lütfen tütün ve tütün ürünlerinden uzak duralım. Sağlığımızı koruyalım. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Değerlisiniz çünkü Karesidesiniz.”