Karesi'de Başkan Hakan Aka'ya vatandaşlardan tebrik

AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı, Hakan Aka’nın ilçe Başkanı olarak atanmasının ardından her gün “hayırlı olsun” ziyaretine gelenlerle dolup taşıyor.

Karesililerin büyük bir sevgi ve teveccüh gösterdiği AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, bir yandan da yeni yönetimi oluşturmak için yoğun bir mesai harcıyor. Bugüne kadar AK Parti Karesi’de görev alan gönüldaşları ile istişarelerde bulunan ve yeni yönetimini buna göre belirleyecek olan AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka gazetemize yaptığı açıklamada çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Hakan Aka: “Karesi’de güçlü ve halka dokunan bir yönetim kuracağız”

Karesi’de kendisine gösterilen ilgi ve teveccühten dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu belirten AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Karesi’de güçlü ve halka dokunan bir yönetim kurmak için çalıştıklarını söyledi. AKA, “Karesi İlçe Başkanı olarak atandıktan sonra partili partisiz bir çok kesimden “Tebrik ve Hayırlı Olsun” mesajı almak, ziyaret edilmek bizleri çok mutlu etti. Halkımızın şahsıma gösterdiği ilgi ve teveccühe layık olmak için çalışacağız. Bunun için de, Karesi’de yeni ve güçlü bir yönetim oluşturmak için istişarelerimize ve görüşmelerimize devam ediyoruz. Şahsımı bu süreçte tebrik eden AK Partili Gönüldaşlarıma, Karesili hemşehrilerime ve dostlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aka: “Karesi’de Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşaa edeceğiz”

Karesi’de hem merkez de, hem de kırsal mahallelerde halka dokunan, halkın sorunlarını birebir dinleyen, dertleriyle hemhal olacak güçlü bir yönetim kuracaklarını belirten AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı başladı. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ışığında gelecek ile ilgili büyük hayallerimiz var. Bu hayallerimizin temelinde güçlü Türkiye, güçlü Balıkesir ve güçlü Karesi’yi nasıl inşaa ederiz onu düşünüyoruz. Bunun için de Karesi’de halkıyla birlikte hareket edecek güçlü bir ilçe yönetimi kuracağız. Biliyorsunuz ki, 22 yıldır ülkemize sayısız hizmet ve yatırım kazandıran, siyaseti milleti için yapan, dünyada sözü dinlenen ve söz sahibi olan AK Parti var. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Bizler de Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedeflere emin adımlarla yürüyoruz. AK Davamıza ve milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Aka, “2024 Yerel Seçimleri için çalışma planımızı hazırlamaya başladık”

2024 Yerel Seçimlerine yönelik teşkilat çalışma planını da bir yandan hazırladıklarını belirten AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, “14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde milletimiz Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakına duyduğu güveni sandıkta gösterdi. Tekrar ülkeyi yönetme görevini bizlere tevdi etti. Şimdi sıra 2024 seçimlerine geldi. AK Parti’nin “Gönül Belediyeciliği” ile tekrar milletimize hizmet etmek için yola çıkıyoruz. Bugüne kadar belediyecilikte olmazları olduran, milleti ile hemhal olup gönül belediyeciliği konusunda milletimize hizmetlerine aralıksız devam ediyor. AK Parti milletine hizmetkar olan bir partidir. Allah’ın izniyle 2024 seçimlerinde de hem Balıkesir’de hem de Türkiye’de AK Parti Gönül Belediyeciliğine, hizmet ve eser siyasetimize devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nda güçlü Türkiye’yi hep birlikte, milletimizle birlikte kuracağız” dedi.