Karesi'de dip bucak temizlik sürüyor

Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak sokak dip bucak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik ekipleri son olarak Çay Mahallesi’nde temizlik yaptı.

Huzurlu ve mutlu bir ilçe için çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi dip bucak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak sokak temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler iki ay süreyle ilçedeki tüm sokakları temizlemeyi planlıyor. Ekipler çalışmalarını son olarak Çay Mahallesi’nde sürdürdü. Temizlik personelleri, kabaatık, konteynır yıkama, süpürgeli araçlar ve arazöz eşliğinde sürdürülen çalışmalar ile Çay Mahallesi’nde girilmeyen sokak kalmadı. Ekipler muhtarlık binası ince işçilik ile temizlenirken, çöp konteynırları ise yıkandı.

Ev temizliği hassasiyeti ile yürütülecek çalışmalar rutin aralıklarla tüm mahallelerde yapılıyor. Çalışmalar dahilinde sokaklarda bulunan yollar, kaldırımlar, çöp konteynırları yıkanırken, yabani otlar da temizleniyor.

Muhtar’dan Başkan Orkan’a teşekkür

Karesi Belediyesi’nin dip bucak temizlik çalışmalarının örnek olduğunu söyleyen Çay Mahallesi Muhtarı Mustafa Şayan, hizmetlerinden ötürü Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a teşekkür etti. Karesi Belediyesi ekiplerinin mahalleyi tertemiz yaptıklarını söyleyen Muhtar Şayan, "Çok memnun olduk, gurur duyduk. Temizlik ekiplerimizde güzel ve çalışkan insanlar. Sağolsunlar, varolsunlar. Belediyemizin bu hizmeti bizleri mutlu etti" dedi.