Karesi'de gelişim ve değişim sürüyor

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "İlçenin ruhuna heyecan katmaya, sakinlerinde de aidiyet duygusu oluşturmaya gönüllüyüz" dedi.

Karesi Belediyesi olarak vatandaşa en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Tarihi, doğası, kültürü ve sanatıyla kimlikli bir kent Karesi için çalışıyoruz. Değişen ve gelişen çağın gerekliliklerini doğru analiz ederek modern ve kimliği korunmuş bir şehircilik planı ile ilerlemeye devam ettiğimiz Karesi’de gelişim gün be gün devam ediyor. İlçenin ruhuna heyecan katmaya, sakinlerinde de aidiyet duygusu oluşturmaya gönüllüyüz. Bu doğrultuda Belediyemizin tüm müdürlükleri ve birimleri canla başla çalışıyor. Sosyal imkanları zengin, ulaşılabilir, güvenli, parkları, bahçeleriyle yeşili bol Karesi’nin tabiat güzelliklerini korumak ve vatandaşlara en kaliteli kamu hizmetlerini sunabilmek adına yönetim olarak somut planlamalar yapıyoruz” dedi.

Sadece günü kurtarmak adına çalışmalar yapmadıklarını ifade eden Başkan Orkan şöyle konuştu:

“Geliştirdiğimiz programlar ile hedefimizi, vizyonumuzu net biçimde ortaya koyuyor, doğru ve tutarlı bütçe planlaması ile halkın kaynaklarını verimli bir şekilde kullanıp, faydası ve değeri yüksek hizmetleri Karesi sakinleri ile buluşturuyoruz. Gönül Belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Spordan eğitime, kültürden sanata, altyapıdan üstyapıya, her alanda daha ileri gitme hevesiyle çalışırken sade günü planlamıyor, geleceğinde adımlarını atıyoruz. Bu yola çıkarken kurduğumuz hayallerin bir bir gerçeğe dönüştüğünü görmek tek mutluluğumuz. Gelirimizi artıran yatırımlarımız sayesinde ilçemizin değerine değer katıyoruz. Biz lafla, sözle değil, icraatlarımızla bunu belgelemiş oluyoruz.”