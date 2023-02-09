Karesi'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Yoğun kar yağışı için günler öncesi hazırlıklarını tamamlayan Karesi Belediyesi ekipleri yağışın başlaması ile birlikte karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara erzak, sokak hayvanlarına ise mama dağıtımını sıklaştırdı.

Türkiye’nin büyük bölümü ve Balıkesir’i etkisi altına alan kar yağışı öncesi Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlıklarını yaptı. Karla mücadele ekiplerinin kar yağışının ardından başlattığı çalışmalar 24 saat esasına göre sürüyor. Belediye ekipleri, yağış süresince Karesi’de kar ve buzlanma ile mücadele etmeye devam edecek.

Ekipler 24 saat görevde

Karla mücadele dahilinde kırsal mahalle yolları için belirlenen güzergahlarda 4 greyder, 2 adet loader 24 saat çalışıyor. Bunun yanında şehriçi karla mücadele çalışmaları ise 4 greyder, 2 loader, 5 kazıcı yükleyici, 1 tuzlama robotu, 6 transit üzeri elle tuzlama aracı aktif olarak çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli de takviye edilirken, toplamda 200’e yakın Karesi Belediyesi personeli çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Bunların yanında kırsal mahalle yollarındaki çalışmalarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipman ve ekipleri de destek veriyor. Kırsal mahalle yollarında anlık kapanmalar olsa da ekipler yolları yarım saat gibi kısa bir sürede açarak yeniden kullanıma sunuyor. Karesi Belediyesi ayıca yolda kalan vatandaşlar için kurtarma hizmeti içinde bir ekibini hazırda tutuyor.

Kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor

Yolların kapanmaması, kayma ve buzlanmanın oluşmaması için 24 saat görev yapan kar timi, ana arterler başta olmak üzere köy yollarında da gece boyunca çalıştı. Yaya güvenliğini sağlayacak tedbirleri de alan ekipler, buzlanmadan dolayı oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek, ulaşım ve günlük yaşamın aksamaması noktasında yağışın başladığı saatlerden itibaren vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekipler ayrıca buzlanma ve kaymaya karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda tuzlama çalışma yaptı. Belediye yetkilileri vatandaşların yağış boyunca yaşanacak olumsuz durumları Karesi Belediyesi’nin 444 99 10 numaralı Çağrı Merkezi’ne iletmelerini istedi. Karesi Belediyesi, vatandaşları kar yağışının yoğun olduğu durumlarda toplu taşıma vasıtalarını kullanmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Evden çıkamayan yaşlılara erzak paketi

Karesi Belediyesi yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle evlerinde çıkamayan yaşlılara da talepleri ile erzak yardımında bulunuyor. Ekipler 444 99 10 numaralı Çağrı Merkezi yada muhtarlıklar aracılığıyla ulaşan vatandaşlara zeytin, peynir, ekmek ve sudan oluşan erzak paketleri ulaştırıyor.

Sokak hayvanları unutulmadı

Karesi Belediyesi soğuk kış aylarında sokak hayvanlarını unutmuyor. Belediye ekipleri, yemek bulamayan sokak hayvanları için mama dağıtımlarını sıklaştırdı. Sokak hayvanlarının taze mama ve temiz su ile buluşması sağlayan Karesi Belediyesi, ’Kapımızın önünde bir kap yemek bulunduralım’ sloganıyla yola çıkarak hayvanların soğuk kış günlerinde aç kalmalarını engelliyor.

Özellikle hava şartlarının sokak hayvanlarını zorladığı kış aylarında Karesi Belediyesi tarafından belirlenen beslenme noktalarına sokak hayvanları için kuru mama bırakılıyor. Karesi Belediyesi yetkilileri, Karesi İlçesi’nde yaşayan herkesi evlerinin önlerine soğuk kış günlerinde bir kap su ve bir miktar yiyecek bırakmaya davet ediyor.