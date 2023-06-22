Karesi'de kurban bayramı hazırlıkları devam ediyor

Karesi Belediyesi, Karizma ve Adnan Menderes Mahallesi’ndeki kapalı pazaryerlerine ise mobil kurban kesim merkezleri kurarak küçükbaş hayvan kesim hizmeti verecek. Karesi’de Kurban Bayramı için hazırlıklar yapılırken, bayram süresince iki katına çıkarılan nöbetçi ekiplerde hizmet vermeye devam edecek.

Karesi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlık, ibadethane, sosyal alanlarda temizlik çalışmalarına devam ederken Belediye, Karizma ve Adnan Menderes Mahallesi’ndeki kapalı pazaryerlerine mobil kurban kesim merkezleri kurarak küçükbaş hayvan kesim hizmeti verecek. Uzman kasap ve veteriner hekimlerin kontrolünde hijyenik ve İslami usullere uygun olarak kesim hizmeti verilecek. Bu yılki kesim ücreti 200 TL olarak belirlendi.

Karesi Belediyesi, vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Kurban bayramı süresince de özellikle nöbetçi temizlik ekipleri sayısı iki katına çıkarılırken, sıcak su ile çöp konteynırlarını dezenfekte eden araçların sayısı da arttırıldı.

Mezarlıklar bayrama hazır

Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 43 kırsal mahallede vatandaşların kabir ziyaretleri için mezarlıklarda temizlik ve bakım işleri yapıldı. Yine kırsal ve merkez mahallelerdeki camilerin bahçe temizlik ve düzenlemeleri ekipler tarafından tamamlandı.

Ekipler ayrıca çocuk parkları, yeşil alanlar ve mesire yerlerinde de bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Orkan’dan bayram kutlaması

Karesi Belediyesi’nin vatandaşların bayramı huzurlu geçirmeleri için hazır olduklarını ifade eden Başkan Orkan şöyle konuştu:

“İlçemizde bayramın, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşanması adına tüm tedbirlerimizi aldık. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan Karizma ve Adnan Menderes Pazaryerlerinde küçükbaş kurban kesimi yapılabilecek. Kurban Bayramı’nın, insanlığa başta sağlık olmak üzere; barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kurbanlarımızı kardeşlerimizle paylaşarak, gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğimiz bir bayram diliyorum. Tüm İslam âleminin, mübarek Kurban Bayramı’nı gönülden kutluyorum.”