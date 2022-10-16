Karesi'de Mavi konteyır dönemi

Karesi Belediyesi ‘Sıfır Atık’ Projesi ile çöp konteynerleri yanına mavi konteynerler koymaya başladı. Adnan Menderes Mahallesi’nde 50 konteyner ile başlayan ve tüm ilçeye yayılacak olan çalışma dahilinde mahalle sakinlerine de 5 bine yakın bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" dahilinde Adnan Menderes Mahallesi’ne mavi konteynerler konuldu. Sıfır Atık Projesi ile çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi, gri renkli çöp konteynerlerinin yanına mavi renkli geri dönüşüm konteynerleri koydu. Vatandaşların çöplerini gri, geri dönüşümleri ise mavi konteynerlere atması istendi. Bu proje ile mahalle sakinlerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Broşür dağıtımına Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Muhiddin Diker’de katılırken, Diker vatandaşların projeye destek olmalarını istedi.

Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, siteler ve işlek noktalara sıfır atık projesi dahilinde ikili toplama sistemi kuruldu. Mavi renkli geri dönüşüm konteynerlere atılması gereken atık grupları ile gri renkli evsel atık konteynerlerine atılması gereken çöpler hakkında vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların, mavi konteynerlerin içine kâğıt-karton, plastik, cam ve metal olarak gruplanan geri dönüştürülebilir atıkları atması, gri konteynerlerin içine ise evsel atıkları (günlük çöpleri) atmaları istendi.

Yapılan bu çalışma ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin oluşturulması ve atıkları kaynağında ayrıştırmayı sağlayarak ilçemizde sıfır atık yönetim sistemini uygulanması hedefleniyor.