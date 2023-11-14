Karesi'de öğrenciler geri dönüşümü merkezinde öğreniyor

Karesi Belediyesi tarafından kurulan Atık Getirme Merkezi’nde hem atıklar ekonomiye kazandırılıyor hem de öğrencilere sıfır atık bilinci kazandırmak için eğitimler veriliyor.

Karesi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce geçtiğimiz yıl Üçpınar Mahallesi’nde 3 bin 102 metrekare alanda kurulan Atık Getirme Merkezi, hem atıkları ekonomiye kazandırıyor hem de gelecek nesillere eğitim veriyor. Ambalaj, tekstil, metal, ömrünü tamamlamış lastikler, elektrikli ve elektronik ekipman, ahşap, pil, evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar gibi bölümlere sahip tesisteki çalışmalar için personel tarafından araçlarla atık toplanıyor. Bazı vatandaşlar da atık malzemeleri bu merkeze kendileri getiriyor. Merkezde ayrıştırılan atıkların, geri dönüşüm fabrikalarına gönderilerek ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.

Öğrenciler merkezde sıfır atık bilinci kazanıyor

Karesi Belediyesi öğrencileri geri dönüşüm, çevre ve iklim değişikliği konularında bilinçlendirmek için tesisi çocuklara açtı. Okullardan gruplar halinde gelip teorik eğitimlere katılan öğrenciler, geri dönüşümle üretilen kuş yuvalarını boyayarak çalışmalara katkıda bulunuyor. Son olarak Şamlı İlkokulu öğrencileri merkezde ağırlandı. Merkez hakkında yetkililerden bilgi alan öğrenciler, aynı zamanda kuşlar içinde atık malzemelerden yapılan yuvaları boyama şansı buldu.

Başkan Orkan: “Çocuklarımıza geri dönüşüm bilinci aşılıyoruz”

Geri dönüşümün önemli bir konu olduğunu söyleyen Başkan Orkan, bir ürünün sıfırdan mal edilmesini hem önemli maliyetlere yol açtığını, hem de çevre kirliliğine neden olduğunu belirtti. Karesi Belediyesi olarak inşa ettikleri Atık Getirme Merkezi ile Sıfır Atık çalışmalarına önemli katkılar sağladıklarını ifade eden Başkan Orkan, "Katı atığın ne demek olduğu, sıfır atığın nasıl olduğuyla ilgili eğitimlere başladık. Bu işler eğitimle başlar, eğitimde başarılı olursak ileride de sonuçlarını alırız. Şu anda atıkları biz topluyoruz ama ileride yeterli bilinç oluştuğunda vatandaşlar kendileri getirecek" dedi.

Orkan: “Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz”

Çocukların geri dönüştürülen malzemelerden yapılan kuş yuvalarını boyadığını anlatan Orkan, bu tür sosyal içerikli etkinliklerin önemine işaret etti. Başkan Orkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların bir kuşa yuvası yapma bilinciyle yetişmesi çok önemli. Biz bunu toplumumuzun geneline yayabilirsek daha da hızlı ve güçlü bir ilerlemeyle dünyada güçlü bir Türkiye imajını oluşturabiliriz. Bunun temellerinden biri de Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım’ın önderliğinde yürütülen Sıfır Atık Projesi. Evlatlarımıza bu eğitimi verebildiğimiz için çok mutluyuz. İlçe Kaymakamlığımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur."